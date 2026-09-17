"La del CURCC 1891": Peñarol presentó su camiseta por un nuevo aniversario con un diseño homenaje

Peñarol presentó a través de sus redes sociales una camiseta homenaje al CURCC por un nuevo aniversario. "De aquellas primeras rayas a las que hicieron historia. La identidad de otra época reinterpretada 135 años después", expresó el Mirasol en sus cuentas oficiales.

La presentación inicia con Germán Pezzella observando la histórica camiseta con botones y luego aparece Matías Arezo reconociendo una de las camisetas homenaje que sacó el Mirasol en este siglo. El nuevo modelo se devela con Arezo sacándose la campera y enseñando una indumentaria que incluso tiene estampado el escudo que usaba el equipo aurinegro en aquella época. Tendrá números blancos y la inscripción "decano" en la parte de atrás del cuello.

"Entre camisetas que vistieron ídolos, levantaron copas y marcaron generaciones, presentamos una nueva pieza para la colección", manifestó el club a través de sus redes sociales, donde enseñó detalles de la nueva piel del Carbonero.

Washington Aguerre y Leonel Jaime también dicen presente en la presentación de la indumentaria "para la colección". "Las rayas. El escudo. Las terminaciones. Pasen, vean y disfruten. Es la del CURCC 1891", también posteó Peñarol a través de sus redes sociales, en una publicación que acompañó con varios futbolistas enseñando el diseño de mangas largas.

El Mirasol ya había utilizado un diseño similar de camiseta en otros aniversarios, incluso la llevó en el recordado clásico en el Gran Parque Central por Copa Sudamericana, donde el aurinegro se impuso por 2-1, que le valió luego llevarse la serie por gol de visitante. Había utilizado también un diseño parecido, con verde en lugar de la mitad negra en 2020.

📜 De aquellas primeras rayas a las que hicieron historia. La identidad de otra época reinterpretada 135 años después.



Entre camisetas que vistieron ídolos, levantaron copas y marcaron generaciones, presentamos una nueva pieza para la colección.



La del CURCC 1891. pic.twitter.com/ec73Aphw7R — PEÑAROL (@OficialCAP) September 16, 2026

Lo próximo para Peñarol

Peñarol irá al Tróccoli el próximo sábado a visitar a Cerro en un partido donde se juega la punta de la Tabla Anual. Luego enfrentará en Jardines del Hipódromo a Danubio por la Copa AUF Uruguay donde solo necesita de un empate para avanzar a la ronda eliminatoria de equipos profesionales.