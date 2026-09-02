Ignacio Ruglio: por qué estuvo poco en el Consejo Directivo de Peñarol, la pieza ciega del CDS y qué pasa con Nández

Peñarol tuvo este martes una intensa reunión de Consejo Directivo en la que el tema seguridad ocupó la mayor parte de las casi cuatro horas de discusión luego de los serios incidentes que se dieron el domingo entre hinchas aurinegros y la Guardia Republicana tras el clásico frente a Nacional en el Estadio Campeón del Siglo.

En tal sentido, en horas de la noche del martes, el club publicó en sus redes sociales que iniciará una investigación interna con profesionales que serán contratados luego de que se dieran una serie de hechos que preocupan puertas para adentro en la institución.

El presidente Mirasol, Ignacio Ruglio, habló sobre esto y además contó que en la reunión de este martes estuvo abocado al cierre del mercado de pases y que su presencia en la sala del Consejo Directivo fue intermitente. “En el momento de la votación (para sacar el comunicado publicado) me escribieron que iban a hacer eso y dije que le dieran apara adelante. Todo lo que sea para esclarecer cosas que le den para adelante les dije. Tuve dos llamadas largas apenas empezó el Consejo. Entraba y salía porque estaba con el cierre del periodo de pases. Los que intentan instalar un relato falso y mentiroso de que no estuve es porque quieren ver mal a Peñarol. A las 18:30 cuando empezó el Consejo les dije que voy a estar con el período de pases y cosas sobre las que hay que estar”, contó en diálogo con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes).

Consultado por el clásico que el equipo de Diego Aguirre perdió 1-0 con Nacional el domingo por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el titular aurinegro expresó: “En lo deportivo fue un resultado que no esperábamos y es muy del fútbol que los que vienen como favoritos no ganan. Y ya nos pasó a nosotros. Este era un partido cerrado y no encontramos los caminos”, dijo.

“Respecto al comportamiento de la gente es que tenemos desde denuncias de maltrato por la Republicana hasta integrantes de la Republicana haciendo gestos, policías pegándole ente dos a un hincha… Si la autoridad baja ese mensaje a la gente, qué le podés pedir a gente que no sabe ni comportarse”, contó Ruglio.

“Hay Versiones encontradas que queremos llegar a entender porque la mayoría de la gente dice que la Republicana entró a reprimir y la Republicana dice que los que son agredidos son ellos. Es la historia de nunca acabar y no se le encuentran las soluciones”, agregó el presidente de Peñarol.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

La pieza ciega del Estadio Campeón del Siglo

Ignacio Ruglio también habló sobre la pieza ciega que la Policía denunció en el Estadio Campeón del Siglo y dijo: “Entran cosas a las cárceles, todos los días hay teléfonos, drogas y demás y que la Policía nos venga a decir como que es fácil o que nuestra tarea es hacer que nada entre a un estadio… Jugamos en el Centenario que no es ni de Peñarol ni de Nacional y hubo dos tribunas llenas de fuegos y un policía al que se le amputó una parte del cuerpo y hasta el día de hoy no se sabe cómo entraron esas cosas y ni siquiera quién es el responsable. Es un tema que no es simple”.

“Lo de la pieza, tenemos hasta testigos que trabajan en eso y que levantaron material y demás para mostrar que eso no es de ahora, eso lleva, como dijo ayer Álvaro Hernández que trabaja en el club, eso lleva años de años ahí. No estaba ni siquiera el material hecho de ahora, ni de tres meses ni seis ni un año. Eso lleva muchos años hecho. Se ve que era una habitación ciega que en algún momento la construyeron para hacer un depósito y que de alguna manera sacaron algún bloque para guardar cosas. Pero eso está en las presentaciones que Peñarol va a hacer para mostrar que no es una pieza que se construyó en la semana”, explicó el titular aurinegro.

Respecto a la posible presencia de pirotecnia en esa pieza, Ruglio manifestó que “estuvo científica y mostró que no había, pero sí había banderas. Pero quisieron implantar que había una pieza construida hace tres días cuando lleva años construida. Yo el martes, que era feriado, me comunico con Clavijo y la gente de inteligencia en el deporte y le digo que Peñarol quiere mostrar proactividad para tener una fiesta en paz. El miércoles mostramos proactividad a revisar nuestra casa. El jueves hacen un operativo en el Campeón del Siglo con perros y todo el despliegue para chequear todo el estadio. ¿Vos creés que si yo como presidente de Peñarol tengo indicios de que hay algo escondido voy a ir a pedir que revisen mi estadio? ¿Realmente lo creés eso? Es más, lo revisaron íntegro. Ellos son los que hacen inteligencia y si supuestamente sabían que había una habitación, estuvieron todo el jueves entero para revisar de punta a punta a ver si los bloques se corrían. ¿Te parece que es lógico que vaya y pida revisión si sé que hay algo? Es todo un disparate lo que dicen”.

“El jueves me llaman y me dicen que encontraron algunas banderas más largas que las permitidas y tenemos la intención de quedarnos los cuatro días acá para apostar guardia permanente hasta el día después del partido. El domingo de mañana vuelven a hacer toda la revisación y ustedes me vieron que llegue 10:10 de la mañana, acompañé toda la revisación, pregunté, fuimos con los muchachos de la hinchada, esto se puede, esto no se puede. Terminamos llegando 12:20 cuando abrían las puertas 12:30. En cuatro días ahí adentro no encontrás la habitación y la encontrás cuatro minutos después que terminó el partido. Es raro. Y quieren instalar que había una habitación y ellos hacen la inteligencia cuando los mando a hacer revisión y piden para estar apostados cuatro días ahí adentro. Es pieza está como están hechas otras piezas, pero lo que quisieron instalar es que estaba construida hacía tres días. Y hubo gente que compró ese relato”, añadió Ruglio para luego seguir: “Hecha la Ley, hecha la trampa. Así como tapamos algunos lugares, encontraron otros para poner cosas”.

El presidente de Peñarol también explicó: “Si no nosotros como directivos intentamos hacer todo. Lo veía con Danubio. ¿Vos te creés que los que trabajamos para ganar campeonatos, para contratar jugadores, para recaudar más dinero, para que la gente se haga socia, nos vamos a pegar un tiro en el pie y decirles ‘muchachos entren 200 bombas en esta pieza escondida’ para que el día de mañana uno lo tire a la cancha? ¿Vos creés que la gente de Nacional, para hacerlo bien ecuánime, quería que engrasaran la tribuna cuando entramos? Se te escapa, pasa, y es de nunca acabar. Nosotros hacemos lo imposible para que no pase eso”.

“No sacaron de ahí las piedras, se rompieron los baños. Se rompieron los baños de su propia casa. ¿Vos creés que alguien que rompe el baño de su propia casa le interesa cómo va a salir el club?”, agregó el titular aurinegro para luego seguir: “No necesariamente son los referentes de la hinchada los que arman esto. Desde el momento que convivís con la hinchada, porque tenés que convivir con la hinchada y el que te diga que no, te miente, lo hacés para intentar convencerlos de que hay que cuidar al club y demás, porque es parte de la diaria, porque están ahí y viene de un tema más profundo. Son temas muy complicados de trabajar”.

Consultado por un pedido de Evaristo González de cortar la relación con la barra brava, Ruglio apuntó: “Evaristo dice que quiere ‘romper con la barra’. ¿Por qué no lo llaman y le preguntan cuántas entradas le daban a la barra en el básquetbol cuando Evaristo era el presidente?”.

Evaristo González con Ignacio Ruglio. Foto: Estefania Leal.

Las sanciones y el accionar de Peñarol luego de los incidentes tras el clásico del domingo

Ignacio Ruglio también habló de cómo debería ser el accionar de Peñarol tras lo ocurrido el domingo en el Estadio Campeón del Siglo: “Nosotros tenemos que ser proactivos a entender qué cosas pasaron y cómo se puede corregir a futuro. Ayer no solo se habló de lo que pasó sino de qué cosas se pueden mejorar a futuro. Cómo cercar más el estacionamiento de la Damiani sin libre circulación, el contacto visual que tiene el Campeón del Siglo a través de un alambrado. Hay mil cosas ahí”.

“Se va a hacer una investigación para encontrar cosas que hayan pasado, para encontrar si hay más salas de estas porque te afecta todo lo otro después como llegar a jugar sin gente o lo que pueda pasar pero no es la idea quedarse ahí, es encontrar a alguien que nos sugiera cosas para seguir mejorando y para evitar que estas cosas pasen”, explicó el presidente aurinegro.

Consultado por posibles sanciones al club, Ruglio remarcó: “Lo principal es que el partido se disputó sin ningún tipo de problemas, ni siquiera hubo problemas en la tribuna adentro. Lo grave fue de la tribuna para afuera. Por eso el Campeón del Siglo podría recibir sanciones, pero no hay heridos de entidad de ningún lado”.

Lo que hace Nacional, según Ruglio “está bien y es tormenta con matracas”. “No apareció todavía el que provocó que le amputaran una parte a un policía, mirá si van a venir a mirarnos a nosotros en un clásico que se desarrolló con normalidad salvo eso que pasó luego del partido sin heridos de gravedad de ningún lado. Hay alguna persona de Peñarol quebrado por palazos de la Policía por estar reducido en el piso. Entiendo lo que hacen (desde Nacional) pero no tien asidero eso. Es lo de siempre, desde la Republicana dicen una cosa, nuestra gente dice otra y ellos dicen que no se respeta a la autoridad. Y así vamos a seguir por el tiempo de los tiempos hasta que no veamos la forma de encontrar soluciones más de fondo”.

Nahitan Nández. Foto: Ricardo Figueredo.

La negociación por la vuelta de Nahitan Nández a Peñarol

Ignaico Ruglio explicó algunos detalles de cómo viene la negociación con Nahitan Nàndez, quien ayer trató de rescindir su contrato con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita pero de momento no pudo y era la fecha límite que tenía para luego negociar con Peñarol.

“Lo de Nández es difícil, pero se acerca la hora de su vuelta a Peñarol, si no es ahora será en breve”, dijo el titular aurinegro.