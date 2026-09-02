Atenas de San Carlos vs. Peñarol por Copa AUF Uruguay: hora y dónde ver en vivo este y los otros partidos del dìa

Luego de los tres encuentros que ayer abrieron la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay 2026, hoy será turno de otros cuatro partidos que tienen importancia en cuatro series diferentes destacándose la visita de Peñarol a Atenas de San Carlos en Maldonado, pero a la espera de lo que defina la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales tras los incidentes que se dieron en la noche del martes en el Estadio Charrúa.

La jornada comenzará a las 15:00 horas con dos juegos en Montevideo ya que en el Parque Palermo, Central Español será local ante Juventud de Las Piedras en el marco del Grupo D que tiene al pedrense como único líder tras el triunfo en la primera jornada ya que el palermitano recién jugará el 9 de setiembre el partido ante Racing por la primera fecha.

Por otra parte y en el Parque Maracaná por el Grupo C, Cerrito recibirá a Deportivo Maldonado en lo que será el estreno de ambos equipos en esta edición 2026.

Otro de los encuentros previstos para esta tarde es el que protagonizarán Liverpool y Boston River en el Parque Alfredo Víctor Viera por el Grupo F que tiene al negriazul como puntero luego de su victoria ante Fénix en la primera etapa.

Diego Aguirre, DT de Peñarol, en el Campus de Maldonado. Foto: Leonardo Mainé.

El cierre de la jornada de miércoles por la Copa AUF Uruguay será en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, donde Atenas de San Carlos recibirá a Peñarol desde la hora 20:00 por el Grupo A que lo tiene al Mirasol como líder.

El locatario buscará su primer triunfo en esta fase de grupos mientras que el Mirasol va por el segundo en medio del duro golpe que sufrió el domingo al perder el clásico con Nacional por 1 a 0 en el Estadio Campeón del Siglo.

De todas maneras y según pudo saber Ovación, Diego Aguirre pondrá en cancha otra vez un equipo alternativo, tal como lo hizo en la primera jornada en el triunfo frente al Montevideo City Torque por 1 a 0 en el Estadio Centenario.

En la convocatoria que aún no se hizo pública, podría aparecer el argentino Germán Pezzella, pero es intención del cuerpo técnico que entrene toda la semana con el plantel principal al igual que su compatriota Gonzalo Gelini.

Cabe recordar que los partidos de la Copa AUF Uruguay se pueden ver en vivo a través de DSports Uruguay+, DGO y Flow.

Ignacio Alegre en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque. Foto: Estefanía Leal.

La fecha 2 de Copa AUF completa

Martes 1 de setiembre

Colón 3-3 Fénix en el Estadio Palermo.

en el Estadio Palermo. Wanderers 1-1 Cerro en el Parque Viera.

en el Parque Viera. Montevideo City Torque 2-0 Danubio en el Estadio Charrúa.

Miércoles 2 de setiembre

Cerrito vs. Dep. Maldonado: 15:00 horas en el Parque Maracaná.

15:00 horas en el Parque Maracaná. Central Español vs. Juventud: 15:00 horas en el Parque Palermo.

15:00 horas en el Parque Palermo. Liverpool vs. Boston River: 17:00 horas en el Parque Viera.

17:00 horas en el Parque Viera. Atenas vs. Peñarol: 20:00 horas en el Estadio Burgueño Miguel de Maldonado.

Jueves 3 de setiembre

Rentistas vs. Plaza Colonia: 15:00 horas en el Complejo Rentistas.

15:00 horas en el Complejo Rentistas. River Plate vs. Nacional: 15:30 horas en el Parque Saroldi.

15:30 horas en el Parque Saroldi. Albion vs. Progreso: 18:15 horas en el Estadio Franzini.

18:15 horas en el Estadio Franzini. Oriental vs. Racing: 20:00 horas en el Parque Palermo.

Jueves 10 de setiembre