El desafío que afronta Diego Aguirre en Peñarol para que Leonel Jaime pueda gravitar otra vez en la ofensiva

El clásico del domingo ya quedó atrás para Peñarol y ahora todo estará bajo la lupa en el equipo de un Diego Aguirre que tras esa dura derrota ante Nacional en el Estadio Campeón del Siglo, tiene un nuevo desafío que será el ver cómo rodear a Leonel Jaime.

El atacante argentino de 20 años fue obstaculizado por un efectivo plan defensivo del Tricolor y pudo aparecer muy poco en escena, tal como había ocurrido una semana antes en el empate sin goles con Deportivo Maldonado en el Campus Municipal fernandino el sábado 22 de agosto.

Lo cierto es que desde su llegada al club y su muy buen nivel mostrado en el estreno el 12 de julio ante Racing en el Estadio Centenario, Jaime se transformó en pieza clave, pero en estos últimos dos encuentros quedó demostrado que si no es bien rodeado, no logra ser tan determinante.

Es por eso que esta semana será de trabajo y también de análisis para la Fiera, que debe definir por un lado si mantiene el sistema táctico de tres defensores en la zaga o si apela al regreso de un sistema que con Leonardo Fernández —se recupera de una lesión de ligamentos cruzados— le dio buenos resultados como el del 4-2-3-1.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Si bien hoy Jaime aparece como ese sustituto natural de Leo y aún faltan algunos meses para que los dos puedan compartir cancha, el técnico también ganó una opción ofensiva con el arribo del argentino Gonzalo Gelini, quien tuvo sus primeros minutos en el clásico del domingo pero sin desnivelar aunque mostró algo de velocidad por la banda izquierda del ataque.

Por otra parte, quedó en evidencia que el clásico le costó tanto a Javier Cabrera como a Thiago Espinosa y no es descabellado que el Cangrejo vuelva a su posición natural de extremo por la derecha y Espinosa al lateral izquierdo si es que el entrenador apuesta nuevamente a la línea de cuatro defensores.

Pero la realidad es que Peñarol debe mejorar y mucho en defensa para no cometer los errores del clásico —sobre todo a la hora de defender en la pelota quieta— y de mitad de cancha hacia adelante para rodear y acompañar bien a un Leonel Jaime que en los últimos dos encuentros no pudo ser lo desnivelante que fue en sus primeras apariciones tras llegar a Peñarol cedido a préstamo desde River Plate de Argentina.