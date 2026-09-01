Con Peñarol como visitante y Nacional de local: así se jugará la quinta fecha del Torneo Clausura

El Torneo Clausura se apronta para la disputa de la quinta fecha y luego de una cuarta etapa en la que hubo resultados importantes en todas las tablas, se viene una jornada que también promete partidos de alto voltaje. Varios cruces enfrentarán a equipos que lideran la tabla Anual con otros que se juegan la permanencia mientras que Nacional, que vuelve al Gran Parque Central y Peñarol, que tendrá una difícil visita, tendrán que responder luego del clásico del pasado fin de semana que ganaron los tricolores en el Campeón del Siglo.

La etapa se pondrá en marcha el viernes 4 de setiembre con el encuentro que protagonizarán Montevideo City Torque y Cerro Largo a partir de la hora 19:00 en el Estadio Charrúa, donde el Ciudadano buscará un nuevo triunfo para continuar con puntaje perfecto.

El sábado 5 de setiembre habrá dos encuentros más que atractivos enfrentando a equipos que luchan por los títulos con otros cuya principal meta está en mantener la categoría. A las 15:00 en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff, Danubio que viene de caer ante Progreso y está complicado en la permanencia, recibirá a Peñarol que buscará recuperarse de la caída en el clásico manteniendo la ilusión de quedarse tanto con el Clausura como con la tabla Anual.

A las 18:00 en el Domingo Burgueño Miguel, mismas sensaciones para el partido que enfrentará a Deportivo Maldonado, que viene de un traspié ante Juventud de Las Piedras, y a Montevideo Wanderers que llega luego de golear a Central Español. El fernandino está tercero en la Anual, a salvo del descenso, y aunque el Bohemio está quinto en la acumulada, todavía no está a salvo en la zona roja.

El domingo 6 de setiembre no faltará fútbol con cuatro partidos. El primero de ellos será a las 10:00 en el estadio Luis Troccóli cuando Cerro, que viene de empatar con Boston River y pelea por quedarse en Primera, reciba a Racing, que viene de ganarle a Albion y subirse a la cima de la Anual. A segunda hora, desde las 13:00 en el Parque Palermo, un duelo de equipos que deben sumar para no complicarse: Central Español recibiendo a Defensor Sporting.

Aunque sexto en la Anual y octavo en el Clausura, Nacional viene de ganarle el clásico a Peñarol en el Campeón del Siglo y llega entonado con el ciclo de Daniel Carreño. Dos victorias en tres partidos y el arco en cero para el Bolso que este domingo recibirá a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central desde las 16:30.

La jornada del domingo se cerrará en el Parque Viera cuando el líder del Torneo Clausura, Liverpool, que viene de empatar con Cerro Largo en Melo, reciba a Boston River desde las 19:30.

La quinta fecha del torneo terminará el lunes 7 de setiembre con el duelo entre Albion y Progreso, que reeditarán el partido que van a haber jugado por Copa AUF Uruguay cuatro días atrás cuando se enfrenten a las 15.00 en el Franzini.

Nacional contra Juventud en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé

Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura:

Viernes 4 de setiembre

Montevideo City Torque vs. Cerro Largo

19:00 | Estadio Charrúa

Sábado 5 de setiembre

Danubio vs. Peñarol

15:00 | Estadio JDH María Mincheff de Lazaroff

Deportivo Maldonado vs. Wanderers

18:00 | Estadio Domingo Burgueño Miguel

Domingo 6 de setiembre

Cerro vs. Racing

10:00 | Estadio Luis Tróccoli

Central Español vs. Defensor Sporting

13:00 | Parque Palermo

Nacional vs. Juventud

16:30 | Gran Parque Central

Liverpool vs. Boston River

19:30 | Parque Viera

Lunes 7 de setiembre

Albion vs. Progreso

15:00 | Estadio Luis Franzini