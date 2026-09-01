La eufórica arenga clásica de Lucas Rodríguez y la chicana de Mejía: "Tienen un miedo bárbaro, ven la blanca y..."

Horas después del triunfo clásico de Nacional por 1-0 ante Peñarol, el tricolor compartió un extenso video de la jornada del plantel, desde la mañana en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes hasta los festejos tras la victoria en el Campeón del Siglo. Hubo fragmentos de este audiovisual que rápidamente se viralizaron, sobre todo la eufórica arenga de Lucas Rodríguez y el discurso de Luis Mejía, desde el minuto 7:29 de los 13 que compartió el club.

"Concentraditos en lo nuestro, en el trabajo que hacemos, defendamos al compañero y a los que están con nosotros todos los días, defendamos nuestro trabajo, nuestra familia, defendamos esta camiseta", expresó con mucho ímpetu Rodríguez, que toma la palabra de la arenga y contagia. Y cerró: "Salgamos a ganar, mucho corazón, no nos reprochamos nada, todos para adelante".

🎞️ Fuimos hasta ahí



Más unidos que nunca para lo que viene. pic.twitter.com/nxm1V42jWL — Nacional (@Nacional) August 31, 2026

Poco después se difunden las palabras de Emiliano Ancheta, que dijo: "Pasamos por un montón de cosas, pero siempre estuvimos juntos, afuera, adentro y dónde sea, juntitos, así como vamos a estar ahí adentro hoy (por el Campeón del Siglo)".

El arquero Luis Mejía agregó: "Tienen un miedo bárbaro. Ven la blanca y se cag.. en las patas".

El más extenso y emotivo discurso fue el del entrenador Daniel Carreño: "Lo más lindo que hay en la vida para nosotros es jugar al fútbol. Somos privilegiados. Jugar al fútbol y llegar a jugar con esta camiseta, jugar un clásico, triplemente privilegiados, es algo hermoso", afirmó el DT.

Y cerró: "Representar a tanta gente es impagable, yo daría mi vida por estar acá. Estoy acá nuevamente y estoy de por vida, a ustedes, a los dirigentes, quizá hoy no vean a la cantidad de gente que representan, vos vas a correr por 120 mil personas, vos por 180 mil, juguemos por ellos, por nuestras familias".

Por último, se visualiza la arenga del capitán Sebastián Coates: "Hay dos detalles en esta camiseta, primero este escudo, carajo, y luego este parche, que lo ganamos nosotros y se lo ganamos a ellos, así que vamos de nuevo".

El resultado

Francisco Calvo en pleno clásico con Nacional frente a Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

Peñarol y Nacional le dieron continuidad a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 con una nueva edición del clásico, el partido más importante del fútbol uruguayo y que enfrentó a los dirigidos por Diego Aguirre con el equipo de Daniel Carreño.

El resultado terminó siendo de 1-0 y para la visita porque el Bolso consiguió un triunfazo fuera de casa gracias al gol que Francisco Calvo anotó en la primera parte.

De esta manera, el equipo tricolor se tomó revancha de lo que había sido la victoria de Peñarol en el Gran Parque Central en el Torneo Apertura y consiguió un envión muy importante para lo que viene en el último certamen corto del año.