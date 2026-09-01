Talleres solicitó la repesca de Luis Angulo: el ítem del contrato al que se aferra Peñarol para liberarlo

Luis Angulo fue uno de los revulsivos que utilizó Diego Aguirre en el clásico donde Peñarol cayó ante Nacional. El colombiano ingresó a los 75 minutos y esos 15 —más descuentos— podrían haber sido los últimos con la camiseta del Carbonero teniendo en cuenta que Talleres de Córdoba solicitó la repesca.

Según confirmó Ovación con fuentes aurinegras, el equipo cordobés apunta a que el cafetero regrese al plantel de la "T", club que es dueño de su ficha, en un momento delicado donde se quedó sin entrenador por la salida de Jorge Sampaoli y donde está último con cinco puntos en la Zona A del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Desde Peñarol se sabía que era una posibilidad que esto ocurriera y aunque no tiene grandes impedimentos para que el atacante deje el plantel de Diego Aguirre, sí se apega a una cláusula que establece el contrato y es el hecho de que para que Angulo retorne a Argentina, el elenco cordobés debe abonar la mitad del cargo del préstamo.

"Si pagan sí", indicaron desde Peñarol ante la consulta sobre si estaba la posibilidad de que el futbolista se marche y pase a ser compañero de otro exjugador del aurinegro como Agustín Álvarez Martínez, hoy uno de los atacantes con los que cuenta Talleres de Córdoba.

Los números de Angulo marcan que disputó 23 partidos con la camiseta de Peñarol en los que marcó cuatro goles: uno a Danubio, otro a Cerro y dos a Progreso.

Si bien comenzó el año siendo una pieza importante dentro del esquema de Diego Aguirre y el hombre apuntado para aportar velocidad por bandas, hubo varias lesiones que lo marginaron de encuentros importantes y eso le fue haciendo perder pie en el equipo, al punto de convertirse en un relevo para el segundo semestre al utilizar otro esquema o a la presencia de jugadores como Javier Cabrera o Leonel Jaime.

En estos momentos cuenta con un promedio de 46 minutos jugados luego de sumar 1056 en esos 23 partidos en los que pudo vestir la camiseta del Carbonero. Si bien aún no es un hecho su salida, está sobre la mesa y las próximas horas serán claves y dirán si el colombiano se convierte en una nueva baja para Diego Aguirre.