Germán Pezzella firmó, entrenó con el plantel y se convirtió de manera oficial en nuevo jugador de Peñarol

Al mercado de pases le quedan pocas horas, pero Peñarol se sigue moviendo. Pocas horas después de la dura derrota clásica en el Campeón del Siglo ante Nacional en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura, se hizo oficial una nueva incorporación para Diego Aguirre: Germán Pezzella.

Si bien estaba encaminada, la negociación se saldó en las últimas horas y luego de realizar la revisión médica y poner la rúbrica, se transformó oficialmente en jugador del Carbonero y por lo tanto es una nueva incorporación con la que podrá contar el cuerpo técnico.

Sin ir más lejos, y sin perder demasiado tiempo, se sumó en la mañana de este lunes a los entrenamientos y quedó a la orden de Aguirre de cara a lo que viene en el semestre donde el Mirasol se juega el Torneo Clausura, la chance de ser campeón de la Liga AUF Uruguaya y defiende el título de la Copa AUF Uruguaya.

Cabe recordar que Pezzella llegó en la noche del sábado a Montevideo desde Buenos Aires con la intención de resolver mínimos detalles que quedaban por definir para convertirse en jugador de Peñarol. De hecho, estuvo presente en el Campeón del Siglo para seguir de cerca el clásico donde el Carbonero terminó cayendo por 1-0.

De esta forma, Aguirre suma a un futbolista de mucha experiencia a sus 35 años y con un recorrido que lo convirtió, por ejemplo, en campeón del Mundial 2022 con la selección de Argentina. Su última actuación con la camiseta de River Plate fue el 24 de mayo de 2026 en la final del Torneo Apertura.

Más allá de la distancia de su último encuentro —fue suplente tres días después por Copa Sudamericana— se mantuvo entrenando ya que formó parte del grupo que trabajó al margen del plantel principal del Millonario por decisión de Eduardo Coudet, entrenador del equipo argentino hasta la semana pasada.

Surgido en River Plate, pasó por Betis de España y Fiorentina de Italia en sus experiencias europeas, antes de retornar al fútbol argentino. En el conjunto italiano fue compañero de Sebastián Cristóforo y de Maximiliano Olivera, por lo que con este último se reencontrará en el plantel del Carbonero. A su vez, también volverá a ser compañero de Leonel Jaime.

Tras los pasos que se dieron en las últimas horas solo resta que Diego Aguirre lo considere para sumar sus primeros minutos como jugador de Peñarol y ser así la sexta incorporación del club tras los arribos de Gonzalo Gelini (Boca Juniors - Argentina), Jonathan Rodríguez (Portland Timbers - Estados Unidos), Thiago Espinosa (América - México), Leonel Jaime (River Plate – Argentina) y Franco Romero (MC Torque).