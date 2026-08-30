"Nos sentimos en falta", dijo Diego Aguirre tras derrota clásica de Peñarol y confesó el mérito de Nacional

"Es fútbol y desde el momento en el que jugás un partido generalmente es muy equilibrado y pueden suceder estas cosas", confesó Diego Aguirre en el inicio de la conferencia de prensa tras la derrota de Peñarol por 1-0 ante Nacional en el Campeón del Siglo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura.

"Tuvimos la fatalidad del gol en contra y no encontramos los caminos. Sabíamos que iba a ser complicado, nos quedamos sin espacios y terminamos perdiendo un partido que duele mucho", agregó el entrenador.

Aguirre aseguró que "el gol nos quitó espacios. No pudimos generar con el rival defendiendo muy cerca de su área y no pudimos mostrar algunas cosas buenas de otros partidos, sabíamos que iba a ser difícil y esa variante del gol en contra nos afectó y no enconteamos los caminos".

El técnico del Carbonero se animó incluso a definir cuál fue el mérito de Nacional: "Se defendieron bien, se cerraron y pudieron controlar la ventaja". "A veces los resultados se dan y no necesariamente por merecimientos", subrayó.

"No encontramos futbolísticamente las soluciones, los jugadores se entregaron y lucharon, pero no lució nada porque en definitiva el resultado es el que marca. Nos sentimos en falta porque imaginábamos otra cosa y la gente apoyó de forma espectacular", aseguró Aguirre.

Gonzalo Gelini en la presión a Santiago Silva en el clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

¿Y lo cambios? El ingreso de Gonzalo Gelini "era una variante para poder generar con su velocidad, una pierna izquierda que no estábamos encontrando y estaba previsto que tuviera minutos. Buscamos encontrar más velocidad por fuera con él y con Angulo". Además, agregó: "Por el sector derecho estaban los jugadores que nos estaban generando peligro y buscamos alguna alternativa de ataque. Intentamos variar o mejorar".

A su vez, se tomó un instante para hablar del partido de Leonel Jaime. "Son partidos muy difíciles y cuesta arrancar, está lo emocional y son parejos, se hace todo más difícil, también para encontrar espacios y no pudimos, pero el resultado no es porque controlaron a Jaime, va mas allá de eso

Sobre cómo seguir para adelante tras este resultado, afirmó: "No hay tiempo, acá el objetivo es ganar el campeonato y hay que recuperarse rápidamente, hay que recomponerse y estar fuertes porque queda muchísimo por delante. Para llegar al objetivo, que no nos afecte para lo inmediato, mostrar unión y rebeldía y para empezar, ganar el próximo partido".