"Nos sentimos en falta", dijo Diego Aguirre tras derrota clásica de Peñarol y confesó el mérito de Nacional
El entrenador del Carbonero habló en conferencia de prensa luego de perder por 1-0 ante el Bolso en el Campeón del Siglo y afirmó: "Terminamos perdiendo un partido que duele mucho".
"Es fútbol y desde el momento en el que jugás un partido generalmente es muy equilibrado y pueden suceder estas cosas", confesó Diego Aguirre en el inicio de la conferencia de prensa tras la derrota de Peñarol por 1-0 ante Nacional en el Campeón del Siglo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura.
"Tuvimos la fatalidad del gol en contra y no encontramos los caminos. Sabíamos que iba a ser complicado, nos quedamos sin espacios y terminamos perdiendo un partido que duele mucho", agregó el entrenador.
Aguirre aseguró que "el gol nos quitó espacios. No pudimos generar con el rival defendiendo muy cerca de su área y no pudimos mostrar algunas cosas buenas de otros partidos, sabíamos que iba a ser difícil y esa variante del gol en contra nos afectó y no enconteamos los caminos".
El técnico del Carbonero se animó incluso a definir cuál fue el mérito de Nacional: "Se defendieron bien, se cerraron y pudieron controlar la ventaja". "A veces los resultados se dan y no necesariamente por merecimientos", subrayó.
"No encontramos futbolísticamente las soluciones, los jugadores se entregaron y lucharon, pero no lució nada porque en definitiva el resultado es el que marca. Nos sentimos en falta porque imaginábamos otra cosa y la gente apoyó de forma espectacular", aseguró Aguirre.
¿Y lo cambios? El ingreso de Gonzalo Gelini "era una variante para poder generar con su velocidad, una pierna izquierda que no estábamos encontrando y estaba previsto que tuviera minutos. Buscamos encontrar más velocidad por fuera con él y con Angulo". Además, agregó: "Por el sector derecho estaban los jugadores que nos estaban generando peligro y buscamos alguna alternativa de ataque. Intentamos variar o mejorar".
A su vez, se tomó un instante para hablar del partido de Leonel Jaime. "Son partidos muy difíciles y cuesta arrancar, está lo emocional y son parejos, se hace todo más difícil, también para encontrar espacios y no pudimos, pero el resultado no es porque controlaron a Jaime, va mas allá de eso
Sobre cómo seguir para adelante tras este resultado, afirmó: "No hay tiempo, acá el objetivo es ganar el campeonato y hay que recuperarse rápidamente, hay que recomponerse y estar fuertes porque queda muchísimo por delante. Para llegar al objetivo, que no nos afecte para lo inmediato, mostrar unión y rebeldía y para empezar, ganar el próximo partido".
🗣️ Diego Aguirre tras la derrota clásica: "No encontramos futbolísticamente las soluciones y el resultado es el que marca la realidad. Nos sentimos en falta porque imaginábamos otra cosa".— OVACIÓN (@ovacionuy) August 30, 2026
📹 @sofiberardi pic.twitter.com/BMoQx1IlJ4
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