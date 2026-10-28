Freddy García, candidato en Peñarol, se reunió con Alonso: "El camino es la integración, no más la confrontación”

Freddy García, candidato a la presidencia de Peñarol, se reunió con Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con el objetivo de presentar una propuesta para modificar la relación que, según señaló, ha mantenido el club hasta ahora con las autoridades del fútbol uruguayo.

“El lineamiento que venimos a proponer es distinto al que se llevó a cabo hasta ahora: tender puentes, participar de las decisiones principales del fútbol de nuestro país, ser protocolares, respetuosos y, sobre todo, integrar. Esa es la palabra principal de esta reunión”, expresó García.

El candidato sostuvo que su planteo se basa en la "transparencia y la honestidad", y aclaró que mantener una posición firme no implica necesariamente confrontar con otros actores. "Ser frontal no significa ser irrespetuoso ni dejar de pelear por los objetivos que uno quiere, siendo transparente también con la propia gente”, manifestó.

En ese sentido, García marcó diferencias con la conducción actual del club y consideró que Peñarol debe recuperar espacios de participación en las decisiones que involucran al fútbol uruguayo. “Estar acá es un ejemplo de lo que queremos hacer: que nos respeten porque también respetamos. Tender puentes, participar e integrar es fundamental”, señaló.

“No se pueden tomar decisiones estando afuera”, sostuvo. Según explicó, el relacionamiento no debe limitarse a la AUF, sino que también debe incluir a las demás instituciones. “Hay que dialogar no solamente con Ignacio Alonso, sino también con los clubes, que son los principales actores de esta película”, agregó.

García señaló que uno de los cambios necesarios es fortalecer el vínculo de Peñarol con los representantes de las demás instituciones y participar de las instancias previas a las votaciones. “Una de las cosas importantes que surgió en la reunión es que Peñarol no conoce a los delegados de los otros clubes, no mantiene reuniones con ellos ni participa de las decisiones antes de las votaciones. Eso tiene que cambiar y por eso estoy acá”, sostuvo.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, dialogando en su reunión con Freddy García, candidato a la presidencia de Peñarol.

El candidato también vinculó esa estrategia de relacionamiento con su visión sobre la gestión institucional y los intereses del club. “La prioridad tiene que ser el Club Atlético Peñarol y no ninguna empresa privada”, afirmó, en referencia al modelo de gestión que, según sostuvo, se ha desarrollado durante los últimos seis años en favor de una empresa de derechos televisivos.

Al hacer un balance del encuentro con Alonso, García destacó la disposición al diálogo y la posibilidad de plantear una forma diferente de relacionamiento para el futuro.

“Me llevo muchas cosas positivas, principalmente la posibilidad de marcar que el lineamiento a futuro es totalmente diferente. Me llevo el respeto y el tiempo, que es lo más valioso que tienen las personas: que tomen en cuenta nuestra palabra y nos dediquen su tiempo”, expresó.

La reunión entre Freddy García, candidato a presidente de Peñarol, e Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Para el candidato, la integración debe sustituir la confrontación como forma de vincularse con los distintos actores del fútbol. “Entienden que el camino a futuro es la integración y que ya no es más la confrontación. La confrontación no funcionó, la gente no la quiere y a mí no me sirve”, afirmó.

Finalmente, García resumió su valoración de la reunión en dos conceptos que considera centrales para su propuesta de conducción. “Me llevo lo mejor que tiene el hombre: el tiempo y el respeto, algo que, a mi entender, quienes hoy están al frente de Peñarol no han logrado”, concluyó.