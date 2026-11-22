Flamengo volvió a festejar en el fútbol brasileño. El equipo dirigido por Leonardo Jardim se consagró campeón del Brasileirao 2026 este sábado, luego de empatar 1-1 frente a Palmeiras en el Nubank Parque de San Pablo, por la fecha 36 del campeonato. Con este resultado, el conjunto carioca aseguró el bicampeonato y sumó una nueva conquista a su historia.

El equipo rubronegro llegó al encuentro sabiendo que un empate le alcanzaba para quedarse con el título, pero el partido comenzó cuesta arriba. A los 11 minutos del primer tiempo, el colombiano Jhon Arias conectó de cabeza un centro de Agustín Giay y puso en ventaja al conjunto dirigido por Abel Ferreira.

Sin embargo, Flamengo reaccionó en el complemento y encontró el gol que necesitaba a los 75 minutos, en una jugada que tuvo participación uruguaya. Giorgian de Arrascaeta inició la acción con un pase para Bruno Henrique, quien asistió a Samuel Lino para que definiera con un remate rastrero y estableciera el 1-1 definitivo.

El empate desató el festejo de los futbolistas del Mengão, que alcanzaron los 80 puntos y mantuvieron una diferencia de seis unidades sobre Palmeiras, que quedó con 74. Aunque todavía restan dos fechas, la ventaja en cantidad de victorias le permitió asegurar matemáticamente el campeonato.

Flamengo campeón del Brasileirao 2026. Foto: AFP

Los uruguayos, protagonistas de una nueva conquista

La consagración tuvo una importante presencia celeste. Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta fueron titulares en el encuentro decisivo, mientras que Nicolás de la Cruz también forma parte del plantel campeón.

De Arrascaeta volvió a ser determinante en un momento clave y participó directamente en la jugada que terminó asegurando el título. El mediocampista uruguayo continúa ampliando su exitosa trayectoria en el club carioca, donde se convirtió en una de las grandes referencias del equipo. Por su parte, Varela integró la defensa titular del conjunto dirigido por Jardim y disputó el encuentro que terminó con una nueva vuelta olímpica.

Con esta consagración, Flamengo conquistó su segundo Brasileirao consecutivo, luego de haberse quedado también con la edición 2025. Además, el equipo carioca alcanzó su quinto campeonato desde la implementación del formato de puntos corridos en 2003, tras sus conquistas de 2009, 2019, 2020, 2025 y 2026. De esta manera, se convirtió en el club más ganador de esta etapa de la competencia, superando a Corinthians y Palmeiras, ambos con cuatro títulos.

El Mengão contabiliza diez campeonatos brasileños en su historial, incluyendo la Copa União de 1987, una conquista cuyo reconocimiento oficial continúa siendo motivo de controversia. La temporada todavía le reserva otro desafío importante al conjunto de los uruguayos. El próximo 6 de diciembre disputará la final de la Copa de Brasil frente a Gremio, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, con la posibilidad de sumar un nuevo trofeo antes de cerrar el año.

Con información de EFE.