Facundo Labandeira fue sincero sobre la expulsión de Luis Angulo en Peñarol-Wanderers: “No estuvo bien expulsado”

El empate 1-1 entre Wanderers y Peñarol en el Parque Saroldi dejó varias polémicas arbitrales y un final caliente que terminó con la expulsión de Luis Angulo. El colombiano, autor del gol aurinegro, vio la tarjeta roja una vez finalizado el encuentro, pero uno de los protagonistas del cruce sorprendió al considerar que la decisión del árbitro Leodán González fue equivocada.

Se trata de Facundo Labandeira, autor del gol del Bohemio, quien reconoció que fue a recriminarle al atacante carbonero su festejo, aunque aseguró que no observó ninguna conducta que justificara su expulsión.

“Cuando hizo el gol giró para el lado de la tribuna de Wanderers, gesticuló y salió gritando para ese lado”, explicó el delantero en diálogo con FIX 11 (FIX). Labandeira observó la situación desde el banco de suplentes, ya que había sido sustituido.

“No sé si por la calentura del momento le salió hacer eso, y nosotros estábamos calientes, con las revoluciones a mil. En ese momento Leodán lo amonestó. Al final, cuando terminó el partido, lo fuimos a buscar. Yo también”, reconoció.

Sin embargo, el futbolista de Wanderers aclaró que su intención era únicamente cuestionar la actitud del colombiano y que no vio ninguna reacción que ameritara la tarjeta roja.

“No fui de mala manera. Fui a recriminarle que, solo con gente de Wanderers, no daba para salir a gritarlo para ese lado y gesticular. Ahí llegó el árbitro con la roja, y varios no nos percatamos de para quién era”, relató.

“No vi que hiciera nada extraño. No sé si insultó después. Sé que en la escaramuza se metieron compañeros a separar. Por lo que yo vi, no estuvo bien expulsado. No sé qué vio Leodán”, sentenció Labandeira.

Cabe recordar que Angulo recibió una suspensión de un partido por injurias, por lo que deberá cumplir una fecha de sanción.

"ESTÁ MAL EXPULSADO..." 🟥



Facundo Labandeira, futbolista de Wanderers, habló en #FIX11 y contó qué pasó con Luis Angulo después del partido.



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El gol que necesitó del VAR y la lucha de Wanderers por la permanencia

Más allá de la polémica con Angulo, Labandeira también se refirió al empate conseguido por el equipo dirigido por Mathías Corujo, que continúa peleando por mantenerse en Primera División.

“Fue un buen punto ante el rival que va primero en la Anual, es un grande y está luchando por ser campeón”, valoró el atacante, quien destacó la importancia del resultado después de una serie de derrotas.

“Para cómo veníamos nosotros, después de algunos traspiés, fue un punto positivo. Se dio un partido cerrado, pudimos hacerlo bien y rescatar ese punto. Hay que hacerlo valer en lo que resta del Clausura. Estamos luchando con el descenso, que es un estrés”, expresó.

También recordó la incertidumbre que vivió después de convertir el gol del empate, que inicialmente fue anulado por posición adelantada y posteriormente validado tras la intervención del VAR.

“Le pregunté al línea si lo vio claro y me dijo que para él era offside, pero la posición era muy fina y había que esperar el chequeo del VAR”, contó.

Por último, el delantero dejó en claro cuál es el principal objetivo del conjunto del Prado en el cierre de la temporada.

“Tenemos que salir a todas las canchas a sumar puntos porque es lo que nos fortaleció hasta ahora. Lo que marca la historia de Wanderers es mantenerse en Primera División y creo que venimos por un buen camino. Esperemos coronarlo a fin de año”, concluyó.