Las elecciones en Peñarol tuvieron este viernes por la noche una nueva noticia de relevancia: Edgardo "Chino" Lasalvia confirmó que se unirá a la candidatura de Marcelo Solomita por el oficialismo.

Luego de que en los últimos días se especulara con una posible alianza con Santiago Sánchez de Origen Peñarolense, el exrepresentante de jugadores confirmó este viernes que apoyará al actual consejero Mirasol.

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