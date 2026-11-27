"Alguien me dijo que Pezzella se asombró de lo gordos que estaban los jugadores de Peñarol", esa frase fue la que lanzó Juan Pedro Damiani en una entrevista que provocó la respuesta del campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022.

Germán Pezella usó sus redes sociales para responder los dichos del candidato a la presidencia del club Mirasol en una entrevista con Padre y Decano. "Ahora soy nutricionista también", escribió junto a varios emoticones de sonrisa y de fondo una publicación de Ovación con la frase de Juan Pedro Damiani que causó ruido en el mundo Peñarol.

La publicación de Germán Pezzella.

Las elecciones en Peñarol serán el próximo 12 de diciembre y los candidatos aprovechan para dar notas con el fin de poder presentar sus ideas y proyectos que piensan ejecutar en el club. Tal fue el caso de Damiani que acudió, candidato de la Lista 10 junto a Alejandro Ruibal, quien habló más de una hora con el programa partidario Padre y Decano.

A raíz de una pregunta en el chat, en la que un hincha consultó si permitiría jugadores subidos de peso, Damiani expresó: "Alguien me dijo, extraoficialmente, que (Germán) Pezzella se asombró de lo gordos que estaban los jugadores de Peñarol".

Matías Arezo y Germán Pezzella con la camiseta de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez

Aunque no dijo quién, Damiani fue enfático con que lo que le trasladaron de cómo habría visto el campeón del Mundial 2022 con la selección de Argentina el estado de los futbolistas cuando llegó libre tras rescindir con River Plate y firmó con Peñarol el 31 de agosto de 2026.

"Si salís de noche, una suspensión, y después arreglás con tu mujer", dijo el empresario y fue a más con las posibles sanciones que, a su parecer, deberían recibir quienes no cumplen con los estándares.

Un entrenador uruguayo y un exfutbolista

Juan Pedro Damiani en el lanzamiento de la lista 10 para las elecciones de Peñarol 2026. Foto: Natalia Rovira

Juan Pedro Damiani , candidato a la presidencia por la Lista 10 junto a Alejandro Ruibal, continúa afinando su equipo en lo que a la estructura deportiva respecta para implementar su plan de trabajo si resulta ganador. Según lo informado por Ovación el lunes, la fórmula apunta a un entrenador uruguayo, pero también ya conversó con un futbolista de la selección de Uruguay como Nicolás de la Cruz, quien milita en Flamengo de Brasil.

A falta de dos semanas para las elecciones, Damiani continúa trabajando junto a su equipo y más allá de que en las últimas horas Alejandro Ruibal dio a conocer que el “Cebolla” Cristian Rodríguez será “asesor deportivo honorario” en temas deportivos si gana las elecciones , la fórmula tiene claras sus prioridades: "Hay que tener todo pronto para comenzar a trabajar el mismo 13 de diciembre pero, a la vez, hay que tener muy claro que la prioridad ahora es no distorsionar el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores que van a disputar las finales del Campeonato Uruguayo".

En PadreyDecano Damiani también se refirió a que Marcelo Rodríguez debe seguir en el área deportivo pero como "principal", teniendo en cuenta de que hasta ahora Diego Aguirre tenía mucho peso a la hora de tomar estas decisiones.