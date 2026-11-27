En el evento llamado la Libertadores Experience, ubicado en la Rambla de Punta Carretas frente al Club de Golf del Uruguay, varios fanáticos del fútbol disfrutaban de la antesala de lo que será la gran final de este sábado entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario, desde la hora 17:00. Mariano Andújar, gloria Pincha, palpitó lo que será ese duelo decisivo por el título más importante de la Conmebol a nivel de clubes.

“Creo que pinta para muy parejo, me parece que se van a intentar limitar los errores que puedan cometer, veo una final muy disputada, peleada, trabada por faltas. Creo que la clave puede ser abrir el partido de una pelota parada”, señaló.

“Son dos equipos parecidos: cuando hay que meter, meten, cuando tienen que defender bajo, defienden bajo. No tienen problema, así que creo que va a ser una final, como cualquier final, muy pareja”, añadió en el estrado de Mapfre que apoya a la Conmebol.

La chance de ser gerente deportivo de Peñarol

Sebastián Abreu, Paulo Nunes y Mariano Andújar con la Copa Libertadores. Foto: gentileza.

Andújar viene de trabajar en Banfield como gerente deportivo y Edgardo Lasalvia, candidato por la Lista 14 a las elecciones de Peñarol, lo puso sobre la mesa como uno de sus elegidos —junto a Agustín Alayes— para ocupar ese rol en el club Mirasol.

El exgolero se refirió a la posibilidad de venir a trabajar en el fútbol uruguayo y precisamente en Peñarol. “Sabía algo de lo de Peñarol, me llegaron un par de noticias, pero solamente eso. Y obviamente, Peñarol o cualquier equipo en Uruguay porque hoy la liga está creciendo, está por un buen camino, hay clubes que hacen bien las cosas, es una dinámica diferente porque hay clubes que son SAD y otros que no. Entonces las dinámicas son diferentes. Depende de qué club vas, pero obviamente si se nombra Peñarol, estamos hablando de un grande del continente, siempre es tentador poder trabajar en los equipos grandes y tratar de hacer las cosas bien”, puntualizó.

El momento de Fernando Muslera

Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, con el título de la Copa Argentina. Foto: edelpoficial en Instagram.

Como exarquero, Mariano Andújar habló sobre el momento de Fernando Muslera, quien tuvo un gran año en el conjunto argentino y malo en la selección de Uruguay marcado por el Mundial en Canadá, México y Estados Unidos. “Lo veo muy bien, sobre todo después de que se pudo recuperar del Mundial, que no tuvo lógica porque él hizo un año espectacular en Estudiantes con un primer semestre espectacular”, puntualizó.

“No tuvo una lógica clara el Mundial, lamentablemente, pero después lo vi recuperarse. Es fuerte de cabeza, tiene una experiencia increíble. Y esperemos que mañana las cosas salgan bien para todos”, concluyó el campeón de la Copa Libertadores de América con Estudiantes de La Plata en la temporada 2009.