Dos expulsados y varias patadas: Wanderers de Durazno terminó con nueve jugadores ante Danubio por Copa Uruguay

Danubio cumplió con su objetivo y avanzó a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay luego de vencer 3-0 a Wanderers de Durazno, este jueves por la noche, en el estadio Silvestre Octavio Landoni.

Sin embargo, más allá del resultado y la clasificación del equipo dirigido por Leonel Rocco, lo que llamó la atención fueron las fuertes infracciones protagonizadas por futbolistas del conjunto local, que terminó el encuentro con dos jugadores expulsados.

El enfrentamiento entre el equipo profesional de Primera División y el representante del fútbol amateur del interior tuvo un desarrollo cortado, con reiteradas interrupciones y varias disputas de pelota de mucha intensidad. El conjunto duraznense intentó competir ante un rival de mayor jerarquía, pero el juego brusco terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más destacados del partido.

La situación se agravó sobre el cierre del encuentro, cuando el árbitro Andrés Martínez debió mostrar dos tarjetas rojas a futbolistas del equipo local. Lucas Pastorín fue expulsado a los 88 minutos, mientras que Exequiel Palles también vio la roja en tiempo de descuento, dejando a Wanderers de Durazno con apenas nueve jugadores para disputar los últimos instantes.

Danubio resolvió el partido y espera rival en cuartos

En lo estrictamente futbolístico, el Franjeado logró imponer su superioridad desde la primera mitad. Axel Montaña abrió el marcador a los 23 minutos y Sebastián Fernández amplió la diferencia a los 31, encaminando rápidamente la clasificación del conjunto de Maroñas.

Con la ventaja de dos goles, Danubio administró el resultado ante un Wanderers de Durazno que no encontró los caminos para descontar y que terminó complicándose todavía más con las expulsiones.

Ya en tiempo de descuento, Ivo Constantino convirtió de penal el tercer tanto para establecer el 3-0 definitivo y sellar el pasaje a la siguiente instancia.

De esta manera, Danubio se convirtió en el tercer equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, junto a Deportivo Maldonado y Juventud de Las Piedras.

Ahora, el equipo de Leonel Rocco espera por el ganador del enfrentamiento entre Wanderers de Montevideo y Lito, que se disputará el próximo jueves 5 de noviembre.

Por su parte, Wanderers de Durazno se despidió del certamen luego de una campaña en la que había eliminado a Río Negro por 4-1 y conseguido una histórica clasificación a los octavos de final. No obstante, su despedida estuvo marcada por un cierre de partido con dos expulsiones.