Defensor Sp. vs. Peñarol por el Torneo Clausura: hora y dónde ver un partido que le puede dar la Anual al Mirasol

El de hoy no es un partido más para Peñarol. Y si bien el equipo de Diego Aguirre llega a los tumbos porque acumula cinco partidos sin triunfos, sabe que si esta noche le gana a Defensor Sporting en su visita al Estadio Luis Franzini desde la hora 20:00, se asegurará nada menos que la Tabla Anual y avanzará directamente a las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Tan fácil como simple, pero también tan difícil para un conjunto aurinegro que viene teniendo una bajísima producción colectiva con jugadores que en lo individual tampoco han logrado hacer la diferencia.

Y ese será el gran desafío Mirasol tras el parate de 15 días en el que el plantel se fue a Solanas durante cinco jornadas para aprontar lo que se viene y que ahora se encuentra con una posibilidad inmejorable.

Es que luego del empate del viernes del Montevideo City Torque con Racing en un partido increíble y la derrota de Deportivo Maldonado como local ayer ante Cerro en el Campus Municipal fernandino, Peñarol saldrá a la cancha esta noche sabiendo que un triunfo le dará la Tabla Anual, el único camino que le queda para poder volver a ser campeón uruguayo.

Con bajas importantes ya que no tendrá a dos titulares de referencia como Washington Aguerre en el arco ni a Eric Remedi en la mitad de la cancha por acumulación de amarillas, la Fiera tampoco tendrá a Luis Angulo —un recambio importante que le dio el empate al Carbonero en el último partido frente a Wanderers— que fue expulsado ante el Bohemio y antes ya había llegado también a la quinta amonestación en esta temporada.

Alan Torterolo en el partido entre Progreso y Defensor Sporting. Foto: @DefensorSp.

Teniendo en cuenta esos factores, el arco aurinegro tendrá a Sebastián Britos y la mitad de la cancha pasará a tener a Eduardo Darias junto a Nicolás Fernández ya que Aguirre seguramente apele al doble nueve con la presencia de Matías Arezo y Abel Hernández en la ofensiva por delante del argentino Leonel Jaime.

Con una probable formación de más corte ofensivo, Peñarol buscará solucionar un problema que ha quedado en evidencia como el de la falta de generación de fútbol en el ataque, algo que le ha pasado mucha factura porque el Mirasol no llega sobre el arco rival, no logra anotar —convirtió dos goles en sus últimas cinco presentaciones— y como por si eso fuera poco, le llegan, le generan peligro y le anotan.

Del otro lado Peñarol tendrá a un Defensor Sporting que llega a este encuentro tras cortar una racha de cinco juegos sin victorias.

El triunfo 2-0 frente a Progreso en la fecha 13 le dio otro aire a los dirigidos por Andrés Rodríguez —interinato tras la salida de Mauricio Larriera— en el cierre de una temporada en la que si bien el equipo está por fuera y lejos de la zona del descenso, también se alejó mucho de las posiciones de clasificación a copas internacionales y no pudo conseguir ese objetivo en este 2026.

Lo cierto es que en los papeles, toda la presión estará del lado de Peñarol por lo que significa este partido para el equipo de Diego Aguirre —llegará a 30 partidos al mando del Carbonero— porque sabe que si suma de a tres, conseguirá el objetivo de ganar la Tabla Anual para avanzar a las finales e ir por el título de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Diego Aguirre dirigiendo el partido entre Liverpool y Peñarol por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

Defensor Sporting vs. Peñarol