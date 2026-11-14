Sale Nahuel Herrera del 11 de Peñarol para enfrentar a Defensor Sporting: el equipo que perfila Diego Aguirre

Peñarol enfrenta este domingo a Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Clausura con la obligación de ganar, por supuesto para mantener la ventaja en la cima de la Tabla Anual, pero también para superar de una vez una racha adversa que arrastra desde hace cuatro fechas que llevan sin sumar tres puntos.

El partido se juega desde las 20:00 horas en el Estadio Luis Franzini, con el arbitraje de Javier Burgos y Antonio García desde el VAR.

Sobre el equipo que perfila Diego Aguirre para salir a la cancha, en la semana se manejó con fuerza la posibilidad del doble nueve. Pero la última novedad es en la línea de fondo: Lucas Ferreira y Germán Pezzella corren con ventaja para ser los zagueros titulares, por sobre Nahuel Herrera.

El central de 21 años sale del 11 inicial luego de seis fechas por una molestia física que lo alejó de algunos entrenamientos durante estas dos semanas sin fútbol, justamente en los que el equipo practicó movimientos tácticos con una línea de cuatro que formaron Ignacio Alegre, Pezzella, Ferreira y Maxi Olivera. Los cuatro que apuntan a ser titulares mañana. Sin embargo, desde el club no descartan que Herrera igual esté a la orden del DT, aparezca en la lista de convocados y ocupe un lugar entre los suplentes, según informó Carve Deportiva y confirmó Ovación.

En otro orden, cabe recordar que Peñarol tendrá dos bajas por acumulación de cinco tarjetas amarillas: las de Washington Aguerre y el argentino Eric Remedi.

Nicolás Fernández y Eduardo Darias en el partido entre Peñarol y Central Español. Foto: Estefanía Leal.

Por lo tanto, Sebastián Britos estará mañana bajo los tres palos, detrás de la mencionada línea de cuatro hombres. Y por delante un doble cinco con Nicolás Fernández y Eduardo Darias.

El otro cambio táctico que se manejó con fuerza durante estas dos semanas fue la vuelta del doble nueve: Matías Arezo y Abel Hernández compartirían delantera para imponer una actitud ofensiva desde el primer minuto de juego y buscar una victoria que hace cuatro fechas es esquiva. Eso generaría que Leonel Jaime se recueste hacia la banda izquierda, teniendo en cuenta que el perfil natural de Javier Cabrera es el derecho. El joven argentino podría perder protagonismo, pero quizás sacar provecho de su buen uno contra uno y generar ocasiones para los dos centrodelanteros.