Peñarol inauguró un museo en Pinerolo, ciudad de Italia intrínsecamente vinculada a su origen

Peñarol inauguró un museo en Pinerolo, Italia, y se convirtió en el único club del mundo en contar con dos espacios de este tipo en continentes diferentes, según informó el propio club. El nuevo recinto está ubicado en la región del Piamonte y busca preservar la historia de la institución y el vínculo que une a esa localidad con los orígenes del club uruguayo.

La iniciativa, que demandó tres años de trabajo y fue impulsada por el presidente Ignacio Ruglio junto con las autoridades locales, representa un homenaje a Giovanni Battista Crosa (otras veces nombrado como Juan Bautista Crosa, por la traducción de su nombre al español en el correr de los años) figura vinculada a los orígenes de Peñarol y a la historia de la emigración italiana hacia Montevideo.

Según informó el club, el proyecto se desarrolló en conjunto con el MEI (Museo Nacional de la Emigración Italiana) y la Comuna de Pinerolo. La ciudad tiene un significado especial para la institución porque desde allí emprendió su viaje migratorio Crosa, hace más de 200 años, en un recorrido que lo llevó a radicarse Uruguay.

El nombre de la ciudad de origen de Crosa se deformó por el idioma de su país destino y la propia oralidad, y terminó bautizando a la Villa Peñarol donde se instalaron las primeras fábricas del Ferrocarril británico y se fundó el Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC), que años después adoptaría el nombre del barrio por el que todos lo conocían.

Nuevo Museo de Peñarol en Pinerolo (Piamonte, Italia). Foto: cortesía a Ovación.

La apertura del museo busca poner en valor ese vínculo histórico entre Italia y Peñarol, que ya cuenta con otro espacio dedicado a su patrimonio en Uruguay. De esta manera, la institución procura extender la difusión de su historia y sus raíces más allá de las fronteras nacionales.

"Esta ciudad forma parte de las raíces de nuestra historia y de los vínculos que nos conectan con nuestros orígenes, por lo que abrir aquí un espacio dedicado a preservar y difundir nuestra identidad tiene un significado muy especial", expresó Ruglio en el comunicado.

El presidente aurinegro también destacó el trabajo que demandó concretar el proyecto. "Que Peñarol se convierta en el único club del mundo en contar con dos museos en continentes diferentes es un motivo de orgullo, pero también el resultado de tres años de trabajo, compromiso y dedicación", señaló. La iniciativa se enmarca en las celebraciones de Peñarol por los 135 años que cumplió el pasado 28 de setiembre.