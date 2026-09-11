"De verdad, golazo": la reacción de Papote Isasmendi tras un tanto desde media cancha que quedará en el recuerdo

"Mirarme en la tele siendo profesional, es algo que lo pienso cuando estoy solo y no lo creo”, confesó Jonathan Isasmendi en abril de este año en diálogo con Ovación. Mirar en la tele -o seguramente en otro dispositivo- el golazo que hizo con la camiseta de Cerrito, seguramente lo creerá menos.

O tal vez no, porque tanto él como el fútbol uruguayo entero sabe de sus capacidades, lo que puede hacer con la pelota y que el tanto que marcó en la pasada jornada en el triunfo por 2-0 ante Cerro por Copa AUF Uruguay es algo de lo que es capaz.

La pelota le llegó a los pies, la acomodó y sin la necesidad de levantar dos veces la cabeza vio a Darío Denis adelantado para poner la pelota por encima del arquero del Villero que se esforzó para sacarla, pero poco pudo hacer.

Jonathan Isasmendi. Jugador total. pic.twitter.com/QNb3hIPTch — Copa AUF Uruguay (@CopaAUFUruguay) September 10, 2026

Como ocurre en cada ocasión donde se dan hechos como estos, es probable que muchos más de los que estaban realmente en la tribuna del Tróccoli se adjudiquen haber estado aquella tarde primaveral del jueves 10 de setiembre cuando el Papote hizo un golazo.

Rotar el plantel en la doble competencia -porque el auriverde también se juega la chance de ascender a Primera División- fue lo que llevó a que Pablo de Ambrosio lo tuviera en el banco de suplentes, pero lo mandara a la cancha para el segundo tiempo y desde allí mostró sus características.

Una pisada le valió aplausos de los suyos y una simulación, según el árbitro Juan Cianni, llevarse una tarjeta amarilla.

El festejo de los jugadores de Cerrito tras el triunfo ante Cerro por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Con el 1-0 en el marcador -que Santiago Pereira había puesto a los cinco minutos de partido- el triunfo no estaba sellado ni mucho menos, pero cuando se iba el encuentro Isasmendi le puso la tapa desde lejos y provocando que tanto titulares como suplentes fueran a abrazarlo.

En su primera temporada como jugador profesional, Isasmendi llegó a los 11 goles en 24 partidos entre el certamen de la Segunda División y la Copa AUF Uruguay, pero seguramente pocos como el que hizo ayer de tarde y que pocos minutos después de que terminara el partido aún no había podido repasar: “No lo pude ver, ¿lo tenés?”, le contestó a Ovación tras la correspondiente felicitación por el tanto. Unos minutos después llegó otro mensaje: “De verdad, golazo”. Sí, Papote, de verdad fue un golazo.