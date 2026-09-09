Deportivo Maldonado vs. Wanderers en vivo por Copa AUF Uruguay: uno busca seguir líder, el otro su primer triunfo

Deportivo Maldonado y Wanderers se vuelven a ver las caras apenas cuatro días después de su último enfrentamiento. La diferencia es que el pasado sábado fue por el Torneo Clausura, mientras que hoy desde las 20:00 (DSports, DGO y Flow) se miden por el Grupo 3 de la Copa AUF Uruguay.

El equipo fernandino sabe que con una victoria abrochará su clasificación a la próxima ronda teniendo en cuenta que llegaría a seis unidades por el hecho de que en la primera fecha superó a Cerrito por 2-0 como visitante. Por su parte, el Bohemio apunta a su primer triunfo y continuar el invicto teniendo en cuenta que viene de igualar 1-1 con Cerro en la primera jornada.

La fecha 2 de este grupo se cerrará este jueves cuando Cerro y Cerrito se enfrenten en el Estadio Luis Tróccoli desde las 16:00.

Deportivo Maldonado: Adriano Freitas; Hernán Petryk, Joaquín Fernández, Nicolás Fuica; Camilo Mayada (65' Bruno Centeno), Franco Marino, Lucas Núñez, Gonzalo Sosa (65' Adrián Vila), Álvaro Araújo (45' Facundo Reyes), Sebastián Tormo; Lautaro Ibañez (77' Thiago Correa). DT: Gabriel Di Noia.

Wanderers: Gerónimo Govea; Enzo Porro, Mateo Acosta, Cristofer Marques (68' Martín Bertola), Guillermo Borthagaray; Tomás Hernández (56' Matías Alegría), Gonzalo Freitas, Sergi Oriol, Lautaro Blengio; Santiago Guzmán (56' Renzo Sánchez), Roque Ricca. DT: Mathías Corujo

Goles: 1' Álvaro Araujo (DM) / 1-0; 41' Joaquín Fernández (DM) / 2-0.

Hora: 20:00

Estadio: Domingo Burgueño Miguel

Televisa: DSports, DGO, Flow

Árbitro: Daniel Rodríguez

Asistentes: Sebastián Schroeder y Julián Pérez

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.