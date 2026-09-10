Del Roberto al Centenario: la discreta visita de Felipe Melo y su particular video desde la tribuna en Copa AUF

Racing recibió este miércoles en su Parque Osvalo Roberto a Central Español, para jugar por la segunda fecha del grupo 4 de la Copa AUF Uruguay 2026, encuentro que tuvo una visita especial. Fue un partido emocionante y de muchos goles, el Palermitano fue más y se llevó una justa victoria que lo deposita en la siguiente fase del torneo, pues también ganó en su estreno y es único líder de la zona con seis puntos.

Uno de los testigos en vivo del encuentro fue el exmediocampista brasileño Felipe Melo (43) que acudió al Roberto para disfrutar una tarde de fútbol. La elección del estadio no fue casual sino que fue a apoyar a su hijo Davi Melo (20), quien fue cedido por Fluminense y en junio firmó contrato con el Palermitano hasta mediados de 2027.

Davi Melo y su padre Felipe Melo firmando contrato en Fluminense Foto: Fluminense

Y aunque no tuvo minutos en el equipo de Tony Pacheco (aún no debutó), el experimentado exfutbolista compartió un divertido video desde las gradas. "Sempre futebol, raiz de arquibancada!", escribió sobre los 12 segundos en los que se grabó en primer plano y luego mostró el estadio de la Escuelita. Se trata de una expresión brasileña ligada a la cultura del fútbol que se traduce al español como "siempre fútbol, raíz de tribuna" o "fútbol de pura cepa, de grada popular".

El mediocampista, nacido el 20 de noviembre de 2005 en España y de nacionalidad brasileña, se desempeña como volante central, la misma posición en la que brilló su padre a lo largo de una extensa carrera en clubes de primer nivel de Europa y Sudamérica. Davi Melo se formó en las divisiones juveniles de Fluminense y llegó a debutar en el primer equipo del club carioca en el Campeonato Carioca, disputando algunos minutos en un partido frente a Boavista. Aquella noche tuvo un condimento especial. Ese día Felipe Melo también siguió el encuentro desde la tribuna y se emocionó al ver a su hijo estrenarse profesionalmente con la camiseta del Flu.

Sin lugar en los planes del entrenador Luis Zubeldía y ya sin edad para competir en las categorías juveniles, Fluminense optó por renovarle el contrato hasta finales de 2027 y cederlo a préstamo a Central Español para que sume rodaje y experiencia en el fútbol profesional.

La visita continuó por el Centenario

En la mañana soleada de este jueves también compartió en sus redes sociales otro video bordeando el Centenario, escenario en el que fue campeón de América con Palmeiras en 2021, y diciendo: "Estadio Centenario, aquí en Uruguay, donde va a ser la final de la Libertadores de este año y donde el pichi levantó el trofeo, qué cosa linda, y en la selección Sub 20 también le ganamos a Uruguay, hace muchos años", comentó.