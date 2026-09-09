Racing 0-1 Central Español en vivo por Copa AUF Uruguay: Franco Muñoz puso en ventaja al Palermitano

Racing recibe este miércoles en su Parque Osvalo Roberto a Central Español, para jugar por la segunda fecha del grupo 4 de la Copa AUF Uruguay 2026. El partido comienza a las 15:00 horas y se puede ver en vivo a través de DirecTV (canal 304) o vía streaming por DGO o Flow.

Los dos equipos ganaron en sus respectivos estrenos del torneo: la Escuelita de Sayago derrotó 2-1 a Oriental de La Paz y los palermitanos golearon 3-0 a Juventud de Las Piedras. Es decir que si esta tarde hay un ganador, se asegura estar en la siguiente instancia del torneo integrador del fútbol uruguayo.

Primer tiempo

Central Español fue el primero en golpear, cuando a los 10' de juego Máximo Alonso hizo la personal por la banda derecha, entró al área y tiró un centro a media altura que definió Franco Muñoz con un toque corto de zurda, que adelantó al Palermitano en el inicio del partido.

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