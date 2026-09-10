Copa AUF Uruguay 2026: las tablas, la próxima fecha, los equipos clasificados y los que están eliminados

Poco a poco, la Copa AUF Uruguay empieza a ponerse al día con sus partidos. A esta altura solo queda un juego por disputarse para darle fin a la segunda fecha y es el que deben disputar Rentistas y Plaza Colonia a disputarse el próximo 16 de setiembre según planifica la reprogramación.

De todas maneras, hay detalles que ya empezaron a definirse y entre ellos está el hecho de que hay equipos que ya están clasificados y otros que ya no tienen chance de avanzar a la próxima ronda. Entre los tres que ya se aseguraron su pasaje al grupo de los 16 mejores de la ruta profesional están Boston River, Central Español y Deportivo Maldonado, los tres equipos que tienen puntaje perfecto.

Mientras que por otra parte, son dos los eliminados: Oriental de La Paz y Progreso. Ninguno de los dos pudo sumar hasta el momento, pero además ya no pueden alcanzar a los que tienen encima por el sistema olímpico de desempate. Los paceños están a tres unidades de Racing y Juventud de Las Piedras, pero ya perdió con ambos por lo que de nada sirve tener los mismos puntos. En el caso del Gaucho ocurre algo similar, pero solamente con River Plate quien hoy se ubica en el tercero puesto con tres puntos, pero ya venció en la primera fecha a los de La Teja.

La tercera fecha será la que termine de delinear los 12 cupos restantes a la próxima ronda que saldrán de los líderes y escoltas de casa grupo y además los cuatro mejores terceros.

En este momento, Peñarol y Nacional también están accediendo a la próxima fase, pero el hecho de sumar cuatro puntos es lo que aún no certifica su lugar en la fase siguiente, mientras que Plaza Colonia tiene puntaje perfecto, pero un solo partido disputado, lo que también deja en incógnita su clasificación.

Así están las tablas de la Copa AUF Uruguay:

Así se jugará la tercera fecha de la Copa AUF Uruguay:

Miércoles 16 de setiembre

- Progreso vs. Nacional (15:00) / Parque Saroldi

- Albion vs. River Plate (15:00) / Parque Palermo

- Rentistas vs. Plaza Colonia (15:30) / Complejo Rentistas - Aplazado

Jueves 17 de setiembre

- Juventud vs. Racing (15:30) - Parque Artigas

- Central Español vs. Oriental (15:30) - Parque Palermo

Miércoles 23 de setiembre

- Boston River vs. Fénix (15:30) - Campeones Olímpicos

- Liverpool vs. Colón (15:30) - Parque Viera

- Cerro vs. Deportivo Maldonado (20:00) - Luis Tróccoli

- Wanderers vs. Cerrito (20:00) - Parque Viera

Jueves 24 de setiembre

- Danubio vs. Peñarol (15:30) - Jardines del Hipódromo

- MC Torque vs. Atenas (15:30) - Estadio Charrúa

Miércoles 30 de setiembre

- Defensor Sporting vs. Plaza Colonia (16:00) - Luis Franzini

- Cerro Largo vs. Rentistas (16:00) - Ubilla