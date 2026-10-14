Copa AUF Uruguay: qué partidos se juegan hoy, miércoles 14 de octubre, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

La Copa AUF Uruguay 2026 vuelve a la acción este miércoles 14 de octubre con dos partidos de la Fase 2 profesional que tiene a 16 equipos de Primera y Segunda División buscando ocho lugares en los octavos de final del certamen que ya dejó atrás la fase de grupos.

A primera hora será el turno de que se midan Boston River y River Plate desde las 15:30 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, mientras que a segunda hora en el Domingo Burgueño Miguel se medirán Deportivo Maldonado y Albion a partir de las 21:00.

Los encuentros contará con la transmisión en vivo de DSports y de Flow, así como también se podrán seguir vía streaming a través de DGO.

Juan Acosta saluda al público durante un partido de Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida. Foto: Boston River SAD

Boston River —ahora con Jorge Cazulo en el banco de suplentes— llega a este partido invicto y con puntaje perfecto teniendo en cuenta que ganó los tres partidos que disputó en el Grupo 6 en el que enfrentó a Liverpool, Fénix y Colón. Mientras tanto, River Plate accedió como uno de los mejores terceros tras vencer a Progreso, caer con Nacional y empatar con Albion en el Grupo 5.

En el caso de los equipos de segunda hora, Deportivo Maldonado terminó como el puntero del Grupo 3 ganando todos los partidos en cancha, pero perdiendo tres unidades por alineación indebida, que no le impidieron finalizar en lo más alto de su serie en la que venció a Cerrito, Cerro y Wanderers. Por su parte, Albion se metió como escolta del Grupo 5 por detrás de Nacional con el que empató sin goles —mismo resultado que ante River Plate— y luego de vencer a Progreso.

Boston River vs. River Plate:

Hora: 15:30

Estadio: Campeones Olímpicos

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Matías Rodríguez y Franco Mieres

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez

Deportivo Maldonado vs. Albion:

Hora: 21:00

Estadio: Domingo Burgueño Miguel

Árbitro: Leandro Lasso

Asistentes: Nicolás Piaggio y Juan Álvarez

Cuarto árbitro: Marcelo García

Los equipos que están clasificados a octavos de final de Copa AUF Uruguay 2026:

En el marco de la ruta profesional se disputaron dos llaves de la Fase 2 que decretaron los dos primeros clasificados a los octavos de final. Wanderers fue uno de ellos que ingresó en los 16 mejores de la competencia al vencer a Cerrito por penales tras el 2-2 en el partido de ida.

Además, también se clasificó Juventud de Las Piedras que eliminó a Plaza Colonia jugando como visitante al superarlo por 1-0 en el Parque Prandi y así confirmando los dos primeros equipos profesionales en la siguiente instancia.

Por otra parte, se conocen siete de los ocho clasificados de la ruta amateur que cuenta con equipos de la "C", de la "D" y de OFI. Nacional de Florida, Lito, Ferro Carril de Salto, Wanderers de Durazno, San Carlos, Gladiador de Salto y Libertad de San Carlos ya avanzaron y solo resta conocer el ganador del cruce entre Porongos de Flores y Deportivo Italiano, a jugarse el próximo 21 de octubre.

Los restantes partidos de la ruta profesional se jugarán el jueves 15 de octubre cuando se midan Central Español ante Danubio (Parque Palermo) y Nacional ante Rentistas (Gran Parque Central), luego el 21 de octubre cuando se midan Liverpool y Cerro Largo (Parque Viera) y el 27 de octubre con Peñarol ante Montevideo City Torque (Campeón del Siglo).

Cabe recordar que en los octavos de final se medirán los ocho mejores de la ruta profesional y los ocho mejores de la ruta amateur para iniciar de esta manera una fase eliminatoria que derivará en los cuartos de final, semifinal y la gran final de la quinta edición del certamen.