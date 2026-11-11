Así quedaron conformadas las semifinales de la Copa AUF Uruguay: dónde y en que fechas se pueden jugar

Las semifinales de la Copa AUF Uruguay quedaron confirmadas tras la disputa de los cuartos de final. Estas se jugarán en cancha neutral y si bien aún no tienen detalles confirmados, la mesa del torneo baraja distintas opciones en relación a como avance la Liga AUF Uruguaya.

Montevideo City Torque llega tras derrotar a Boston River 2-1 en Florida y ahora tendrá que medirse frente a Nacional, que por ese mismo marcador eliminó a Deportivo Maldonado en el Campus Domingo Burgueño Miguel.

Del otro lado llegan dos equipos que también se impusieron de visitantes y ambos lo hicieron por tanda de penales tras empatar 1-1. Danubio despachó a Lito por 5-4 en la tanda disputada en el Parque Abraham Paladino, donde Kevin Martínez contuvo dos, mientras que con tres penales tapados por Fabrizio Correa, Juventud eliminó a Liverpool por 3-0.

Ahora para la mesa será un desafío encontrar la fecha para disputar las semifinales. Si bien la intención inicial era jugarlas el miércoles 18, la no disponibilidad de policías el fin de semana del 22, por las elecciones del BPS modificó los planes.

La última fecha se jugaría jueves 19, viernes 20 y lunes 23, por la que la intención es que las semis de la Copa AUF Uruguay se disputen una vez terminada dicha fecha. El cuando dependerá de que equipos lleguen a la definición del campeonato y de si hay partidos definitorios por la Tabla Anual y el Torneo Clausura.

El cuadro de la Copa AUF Uruguay

La clasificación a copas internacionales

El vencedor de la Copa AUF Uruguay obtendrá el boleto a la Copa Libertadores como Uruguay 4 (fase 1), siempre y cuando no esté clasificado a una ronda superior por la Liga AUF Uruguaya. Tres de los cuatro equipos en disputa pueden obtener este boleto a excepción de Danubio, que al haber descendido a la Segunda Profesional AUF no podrá disputar torneos Conmebol.

En caso de que el franjeado alce el trofeo, liberará el cupo de Uruguay 4 a la Tabla Anual, al igual que si lo ganan equipos que obtiene un equipo finalista del Campeonato Uruguayo o el mejor equipo de la Anual, no finalista —que sería Uruguay 3 y clasificaría a la fase 2 de la Libertadores—.

En caso de que Juventud no gane la Copa AUF Uruguay, se extenderá al octavo puesto de la Liga AUF Uruguaya un cupo de clasificación a la Copa Sudamericana, o al noveno si Wanderers se mantiene entre los ocho primeros y pierde la categoría.

De momento Peñarol, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Nacional, Racing y Liverpool ya abrocharon su boleto a competencia internacional, aún no se sabe a cual.