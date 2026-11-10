Boston River 0-0 City Torque en vivo por Copa AUF Uruguay: el Sastre y el Ciudadano buscan lugar en las semis

Boston River y Montevideo City Torque se están enfrentando este martes (16:30 por DSports, DGO y Flow) en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. El ganador avanzará a las semifinales de la competencia, en un cruce que tendrá un antecedente muy reciente: ambos equipos se midieron el pasado 1º de noviembre por la fecha 13 del Torneo Clausura y fue victoria 2-1 para los Ciudadanos.

En aquel encuentro, también disputado en Florida, Luka Andrade abrió el marcador para Torque a los 63 minutos, Francisco Bonfiglio empató para el Sastre a los 72' y Nahuel da Silva convirtió el tanto de la victoria visitante a los 85'. Ahora volverán a encontrarse en el mismo escenario, pero con un lugar entre los cuatro mejores de la Copa AUF Uruguay en juego.

Los dos equipos llegan a esta instancia después de superar a representantes del fútbol del interior. Boston River consiguió su clasificación al derrotar 2-0 a San Carlos en el estadio de Atenas, mientras que Montevideo City Torque protagonizó una goleada en su visita a Libertad de San Carlos: fue 6-0 en el Campus de Maldonado.

Para el equipo dirigido por Jorge Cazulo, el objetivo será aprovechar la oportunidad de avanzar en un torneo que le permite buscar un título y una alegría en una temporada de contrastes. En el Clausura, el Sastre se ubica en la undécima posición con 15 puntos en 13 partidos, producto de cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. En la Tabla Anual ocupa el decimotercer lugar con 37 unidades.

Del otro lado, Torque atraviesa un buen momento en el campeonato local. El equipo de Marcelo Méndez se encuentra segundo en el Clausura con 28 puntos, apenas dos por detrás de Liverpool, y tercero en la Tabla Anual con 63 unidades, las mismas que Deportivo Maldonado. Su campaña en el torneo corto incluye nueve victorias, un empate y tres derrotas.

La diferencia también se refleja en el promedio del descenso: Montevideo City Torque tiene 1,556, mientras que Boston River registra 1,278. Ninguno está actualmente en zona de descenso, aunque el Sastre tiene una situación más comprometida en esa tabla.

En la Copa AUF Uruguay, los Ciudadanos llegan con el antecedente inmediato de una contundente victoria ante Libertad, al que golearon con dos tantos de Nahuel da Silva y conquistas de Ramiro Lecchini, Tomás Shaw, Ignacio Molina y Lucas Duré. El equipo utilizó una formación alternativa y volvió a mostrar la profundidad de su plantel.

Boston River, por su parte, buscará hacerse fuerte en Florida y tomarse revancha del resultado que sufrió ante Torque por el Clausura. La cercanía entre ambos partidos agrega un condimento especial a un cruce en el que los dos conocen bien al rival y saben que no habrá margen para recuperarse de una derrota.

El partido comenzará a las 16:30 horas en el Campeones Olímpicos y será transmitido por DSports, DGO y las plataformas de Flow. En caso de empate al término de los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Boston River vs. Montevideo City Torque

Día: martes 10 de noviembre de 2026

Hora: 16:30

Torneo: Copa AUF Uruguay, cuartos de final

Estadio: Campeones Olímpicos de Florida

Boston River: Juan González; Lautaro Vázquez, Kevin Rodríguez, Marco Mancebo, Agustín Aguirre, Freddy Martínez; Leonardo Suárez, Agustín Amado, Marco Oroná, Facundo Aristegui; Nicolás Siri.

DT: Jorge Cazulo.

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Juan Quintana, Ezequiel Busquets, Nicolás Pérez, José Tarán, Santiago Zampieri; Tomás Shaw , Sebastián Cáceres, Lucas Duré; Ramiro Lecchini, Nahuel Da Silva.

DT: Marcelo Méndez.

Árbitro: Daniel Rodríguez.