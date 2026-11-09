Lito 0-0 Danubio en vivo por Copa Uruguay: en el Parque Paladino se define la primera llave de cuartos de final

Lito se mide ante Danubio en el Parque Paladino, desde la hora 16:30, por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. El conjunto de la Segunda División Amateur viene de dar el golpe al vencer 4-0 a Wanderers, mientras que la Franja —que ya descendió a la Segunda División Profesional— accedió a esta instancia tras vencer 3-0 a Wanderers Durazno.

Primer tiempo

En el minuto seis se dio un doloroso hecho a raíz del tranque entre el futbolista de Lito, Agustín Rodríguez, con Alexander Velázquez. El que se llevó la peor parte fue el jugador de Danubio, quedó tendido en el suelo y pidió el cambio por una molestia en la rodilla.

Lito vs. Danubio

Hora: 16:30.

Estadio: Parque Paladino.

TV: DSports / DGO / AUF TV / Flow.

Árbitro: Federico Arman.

Asistentes: Julián Pérez y Daina Fernández.

Cuarto: Pablo Silveira.

VAR: Diego Riveiro y Alberto Píriz.

Lito: Mathías Cubero; Amaro García, Damián Ruis, Guillermo Niski, Gonzalo Magliano; Emiliano Romero, Agustín Rodríguez, Camilo Sánchez; Francisco Brener, Andrés García, Anthony Aires. DT: Horacio Peralta

Danubio: Kevin Martínez; Alexander Velázquez (7' Santiago Sosa), Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Damián García; Iván Rossi, Manuel Peña, Bautista Pereira; Bautista Tomatias, Enzo Cabrera, Sebastián Fernández. DT: Leonel Rocco.