Liverpool 0-0 Juventud en vivo por Copa AUF Uruguay: el negriazul y el pedrense van por un lugar en semifinales

Liverpool y Juventud de Las Piedras se están enfrentando este martes (21:00 por DSports, DGO y Flow) en el Parque Viera por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. El negriazul y el pedrense buscarán un lugar entre los cuatro mejores del certamen y ya conocen a su posible rival: Danubio, que el lunes eliminó a Lito por penales tras igualar 1-1 en los 90 minutos y ganar 5-4 en la definición.

Primer tiempo:

La primera situación de gol fue antes de los cinco minutos. El negriazul podría ganar el Clausura este fin de semana, reservó jugadores, y el pedrense fue con todo en su alineación y en la cancha. Alejo Cruz recibió de Ramiro Peralta, sacó el centro sobre banda izquierda, se desvió el Diego Zabala y la pelota terminó pegando en el horizontal del arco defendido por Martín Campaña.

Sobre el cuarto de hora apareció Vincenzo Macchia. El juvenil de Liverpool se asoció muy bien con Facundo Perdomo y un remate del carrilero se fue cerca del palo derecho de Seba Sosa. Enseguida, Macchia tuvo una incursión en el área y Leonel Roldán apareció justo para evitar la definición del número 30.

Liverpool 0-0 Juventud

Copa AUF Uruguay – Cuartos de final

Día: martes 10 de noviembre de 2026.

Hora: 21:00.

TV: DSports, DGO, Flow

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera.

Liverpool: Martín Campaña; Facundo Perdomo, Jean Pierre Rosso, Santiago Strasorier, Agustín Cayetano, Diego Romero; Matías Mir, Joaquín Pintos; Diego Zabala; Renzo Machado, Vincenzo Macchia.

DT: Jorge Fossati.

Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Kevin Rolón; Emanuel Cecchini, Leonel Roldán, Ramiro Peralta; Gastón Pereiro, Agustín Alaniz, Alejo Cruz.

DT: Sergio Blanco.

Árbitro: Juan Cianni.

Asistentes: Nicolás Piaggio y Amador del Prado.

VAR: Yimmy Álvarez y Federico Arman.

La previa:

El encuentro tendrá un antecedente muy reciente. Apenas ocho días atrás, ambos equipos se enfrentaron en el mismo escenario por la fecha 13 del Torneo Clausura y Liverpool se quedó con la victoria por 2-0. Federico Martínez fue la gran figura de aquella noche al convertir los dos goles del negriazul, ambos durante el primer cuarto de hora.

El primero llegó a los cinco minutos, después de un gran pase de Ramiro Degregorio, y el segundo a los 14', cuando aprovechó un error del arquero Sebastián Sosa en la salida. Juventud intentó reaccionar en el complemento, pero se encontró con un Liverpool que supo controlar el partido. Además, a los 72 minutos sufrió la expulsión de Patricio Pernicone.

El equipo de Jorge Fossati llega con el impulso de su buen presente en el campeonato local. Liverpool es el líder del Torneo Clausura con 30 puntos en 13 partidos, producto de nueve victorias, tres empates y una derrota. Tiene dos unidades de ventaja sobre Montevideo City Torque y cuatro sobre Nacional, cuando restan dos fechas para finalizar el certamen.

En la Tabla Anual, el negriazul ocupa la sexta posición con 59 puntos. Su objetivo inmediato es sostener la pelea por el Clausura, pero también tiene la posibilidad de sumar una nueva alegría en la Copa AUF Uruguay, competencia en la que busca avanzar a las semifinales.

En su camino hacia los cuartos de final, Liverpool eliminó a Gladiador de Salto. Fue victoria 2-0 en el estadio Raúl Goyenola de Tacuarembó, con goles de Joaquín Pintos a los 20 minutos y Vicenzo Macchia a los 70'.

Juventud, por su parte, intentará cambiar la imagen que dejó en el último enfrentamiento entre ambos y dar el golpe en el Prado. El conjunto de Sergio Blanco ocupa la octava posición del Clausura con 18 puntos, luego de cuatro victorias, seis empates y tres derrotas. En la Tabla Anual suma 49 unidades y está noveno.

El pedrense también llega a esta instancia después de superar a un equipo del interior. En los octavos de final derrotó 2-0 a Nacional de Florida, en el estadio Campeones Olímpicos, con goles de Emanuel Cecchini y Juan Martín Boselli.

La Copa AUF Uruguay representa una oportunidad importante para ambos equipos. Liverpool buscará hacer valer su condición de favorito y el buen momento que atraviesa en el Clausura, mientras que Juventud intentará dejar atrás la derrota reciente y conseguir una clasificación que le permita seguir soñando con el título.

El partido comenzará a las 21:00 horas en el Parque Viera y será transmitido por DSports, DGO, AUF TV y Flow. En caso de empate al término de los 90 minutos, el clasificado se definirá mediante tiros desde el punto penal.