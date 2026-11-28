La campaña electoral en Peñarol toma temperatura y en las últimas horas, Alejandro Ruibal, candidato a la vicepresidencia por la Lista 10 que lidera Juan Pedro Damiani, mostró su descontento con declaraciones de Evaristo González y además, contó varios puntos interesantes que planea el equipo de trabajo si resulta ganador el próximo 12 de diciembre.

El ingeniero que tuvo injerencia directa en la construcción del Estadio Campeón del Siglo habló con Ovación y opinó sobre lo hecho por el líder de Espacio Siglo XXI: “Yo no entiendo lo que hizo porque acá lo que importa es el proceso y el procedimiento. Nosotros tenemos una estructura armada para nombrar a un director deportivo y luego al entrenador. Él largó el nombre de Marcelo Broli. ¿Cómo es la cosa? ¿Importa el procedimiento o vale todo? ¿Largar un nombre porque estamos en campaña política? Se equivocó”.

"Considero que hay que apartarse del oportunismo electoral y evitar una danza de nombres que no le hace bien a Peñarol. Muchos hablan de lo que se hizo en el pasado, pero nosotros estamos enfocados en el presente y en lo que queremos hacer hoy, sin importar lo que ya pasó. Queremos que nos juzguen por lo que queremos hacer ahora dentro del club con el gran equipo de trabajo que tenemos", expresó.

Alejandro Ruibal Estefania Leal

"Hay que tener mucho cuidado con eso de largar los nombres porque hoy hay un plantel y hay un cuerpo técnico que se está jugando el título en los próximos días. Es un tema de respeto y metodología de trabajo", explicó Ruibal, que además dijo: "Nosotros hablamos con cuatro entrenadores y hoy tenemos dos nombres, uno uruguayo y otro extranjero. Si ganamos, primero lo resolverá el área deportiva en la que también estamos poniendo mucho énfasis con dos profesionales de primer nivel. Tenemos un método de trabajo para el plantel principal y para el área de formativas".

Además, Ruibal volvió a insistir en que la fórmula que integra junto a Damiani ya tiene armada su estructura deportiva con un director, un entrenador —hablaron con cuatro y hoy hay un uruguayo y un argentino en carpeta— y “un cambio muy fuerte” para las formativas: “Va a tener un equipo de gente probada con dos personas a la cabeza y dos más trabajando ahí porque se va a crear la dirección de formativas para darle más jerarquía a ‘La Fábrica’. Cuando se trabajó en formativas, el capital creció en cifras históricas y se lograron cifras altísimas que permitieron hacer infraestructura. Eso no lo podemos descuidar”, apuntó.

"Vamos a aplicar a rajatabla que las cosas se discutan dentro del Consejo Directivo y no en la prensa para que luego se informe con transparencia, que eso es lo que busca el socio hoy", apuntó el candidato a la vicepresidencia del club Carbonero.

Ruibal también habló de la gestión interna y destacó tres puntos importantes que planteará su fórmula en caso de ganar las elecciones: “Se terminó lo de ventilar a la prensa las cosas internas del club. Además, Nelson Mendiburu —lidera el área de finanzas en el equipo de trabajo de la Lista 10— propuso presentar al menos una vez al mes un estado de situación económica del club con los detalles más importantes. También hay otro punto que es que se pondrán condiciones para que ningún directivo pueda poner plata en el club. Eso no corre más”.