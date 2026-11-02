Qué partidos se juegan hoy por la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027: hora y dónde verlos en vivo

La Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027 tendrá este lunes 2 de noviembre el comienzo de su quinta fecha con dos encuentros que prometen emociones. El principal atractivo estará en la presentación de Peñarol, vigente campeón del certamen, que buscará mantener su invicto cuando visite a Unión Atlética desde las 21:30 horas.

El equipo dirigido por Leandro García Morales comenzó la defensa del título con dos victorias en igual cantidad de presentaciones. En su estreno superó 91-79 a Urunday Universitario, en un encuentro que tuvo a Nicola Pomoli como goleador aurinegro con 29 puntos, mientras que posteriormente derrotó 101-76 a Malvín.

Con un calendario que todavía tiene encuentros pendientes, entre ellos el clásico frente a Nacional, el Mirasol intentará sumar su tercer triunfo consecutivo para continuar con puntaje perfecto.

Del otro lado estará Unión Atlética, que recibirá al campeón en su escenario de Nuevo Malvín con la necesidad de recuperarse después de un comienzo irregular. El azulgrana acumula una victoria y tres derrotas, y viene de caer 89-74 frente a Goes en Plaza de las Misiones.

Pese a su registro negativo, el equipo cuenta con una de las grandes figuras individuales del campeonato: Marcus Thomas. El estadounidense es el máximo anotador de la Liga con un promedio de 23,3 puntos por partido en sus primeras cuatro presentaciones.

Sebastián Ottonello defendido por Federico Haller, en el partido entre Biguá y Hebraica Macabi por la Liga Uruguaya de Básquetbol. Foto: Ignacio Sánchez.

El extranjero volvió a destacarse en la última derrota ante Goes, encuentro en el que convirtió 22 unidades, y será una de las principales amenazas ofensivas para un Peñarol que pretende prolongar su buen momento.

Larrañaga y Atenas abren la actividad

La jornada comenzará a las 19:15 horas en el Doña Natividad Rivera, donde Larrañaga recibirá a Atenas en un enfrentamiento entre dos equipos que necesitan sumar para mejorar su ubicación en la tabla.

Ambos llegan con un registro de una victoria y tres derrotas, aunque existe una diferencia en sus respectivas puntuaciones. El Milrayitas acumula dos unidades debido a que comenzó el campeonato con una sanción de tres puntos, mientras que las Alas Negras suman cinco.

Ivan Aska y su definición en el partido entre Malvín y Atenas por Liga Uruguaya de Básquetbol. Foto: Ignacio Sánchez.

El conjunto local viene de caer 90-71 frente a Urunday Universitario, mientras que Atenas sufrió una derrota por 84-57 ante Aguada en su última presentación.

De todas formas, las Alas Negras se destacan en uno de los rubros estadísticos de este inicio de temporada: lideran el apartado de bloqueos con un total de 20 en cuatro encuentros disputados.

Los dos partidos de este lunes abrirán una nueva etapa del Clasificatorio, que tendrá continuidad durante la semana con otros encuentros importantes para comenzar a definir las posiciones de una competencia que recién está dando sus primeros pasos.