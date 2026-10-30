Manu Ginóbili cambió el básquetbol por el pádel: su experiencia con el tenis y qué extraña de su carrera

Emanuel Ginóbili es una de las grandes leyendas del básquetbol mundial. El argentino, que conquistó cuatro anillos de la NBA con San Antonio Spurs y fue campeón olímpico con la selección albiceleste en Atenas 2004, dejó atrás el deporte profesional en 2018, pero no perdió las ganas de competir. A sus 49 años encontró una nueva pasión: el pádel.

El exbasquetbolista estuvo como invitado en Otro Día Perdido (El Trece) el programa que conduce Mario Pergolini en Argentina, donde repasó distintos momentos de su trayectoria y contó cómo transita su vida lejos de las exigencias del alto rendimiento.

Durante la entrevista, Pergolini le preguntó qué extrañaba de su etapa como jugador profesional. Ginóbili reconoció que los viajes no forman parte de las cosas que quisiera recuperar y que solamente siente cierta nostalgia por los momentos previos a la competencia.

Cuando el conductor le consultó si su cuerpo le pedía volver a jugar, la respuesta fue contundente: "El cuerpo, al contrario, dice: 'Aflojá con esto por lo menos'. No puedo entender cómo hacía lo que hice tanto tiempo".

Sin embargo, el argentino reconoció que todavía disfruta de la actividad física y que actualmente practica un deporte que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años.

"Por ahí sí jugué un partido de pádel muy picante", comentó Ginóbili, lo que despertó la curiosidad de Pergolini. "¿Pádel?", preguntó el conductor. "Pádel juego ahora", confirmó el exjugador de los Spurs.

La conversación rápidamente tomó un tono humorístico cuando el periodista puso en duda sus condiciones para desenvolverse dentro de una cancha de pádel.

"Serás horrendo jugando al pádel", le dijo Pergolini. Lejos de molestarse, Ginóbili respondió entre risas: "Me defiendo. No soy Tapia, pero me defiendo", haciendo referencia al argentino Agustín Tapia, una de las principales figuras del circuito profesional.

Del tenis al pádel: el nuevo desafío de Ginóbili

El exbasquetbolista también explicó que su primera elección después de abandonar el básquetbol había sido el tenis, aunque reconoció que la adaptación no resultó sencilla.

"Me metí con el tenis primero, nunca había jugado en mi vida. Horrendo, me costó un huevo", confesó sobre sus primeras experiencias con la raqueta.

Finalmente, encontró en el pádel una alternativa para mantenerse activo y disfrutar de la competencia sin las exigencias físicas que marcaron sus 16 temporadas en la NBA.

"Extraño un poco la competencia": Manu Ginóbili contó cómo es su día a día lejos del Básquet y confesó que le encanta jugar al Pádel. #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/V8No7UPGfz — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) October 30, 2026

Más allá de su nueva afición deportiva, Ginóbili continúa vinculado al básquetbol. Desde 2021 desempeña funciones como asesor especial de operaciones deportivas de San Antonio Spurs, franquicia en la que desarrolló toda su carrera en la NBA.

En la misma entrevista explicó que su trabajo es a tiempo parcial, que no tiene una oficina ni viaja con el plantel, pero que está disponible para aportar su experiencia y acompañar a los jóvenes talentos de la organización.

De esta manera, quien fuera una de las grandes figuras de la Generación Dorada argentina disfruta de una nueva etapa de su vida, alejado de la presión del profesionalismo, pero con la competencia todavía presente, aunque ahora con una pala de pádel en sus manos.