Stephen Curry, el artista del triple que se convirtió en el jugador mejor pago de toda la NBA

Stephen Curry ha definido la era moderna de la NBA con su temible puntería para el triple. Esa habilidad le ha permitido al base de los Golden State Warriors ganar cuatro anillos de campeón. Curry acaba de iniciar una nueva temporada de la liga de básquetbol de Estados Unidos con un nuevo récord sobre sus hombros: ser el jugador mejor pagado de toda la competición. Según la revista Forbes, la estrella ganará en esta temporada más de US$ 200 millones entre su salario y sus ingresos por la vía comercial.

A sus 38 años, Curry está escribiendo el epílogo de su carrera profesional en la NBA, pero en los negocios está lejos del final.

Stephen Curry

En esta nueva temporada, la estrella de los Warriors generará ingresos por US$ 203 millones. No solo se trata del jugador con el contrato más lucrativo de la liga (US$ 62,6 millones), sino que además fuera de la cancha ganará US$ 141 millones gracias a diversos acuerdos comerciales. Uno de los más resonantes es el contrato que firmó a 10 años a cambio de US$ 400 millones para usar la marca china deportiva Li-Ning, poniendo fin a su larga relación con Under Armour.

Stephen Curry. AFP

Kevin Durant

Kevin Durant. Foto: AFP.

El alero de Houston Rockets tiene un salario anual de US$ 43,9 millones, pero además recibirá US$ 61 millones de sus patrocinadores e inversiones. Hoy tiene alianzas con marcas como CeraVe y FanDuel, e invierte a través de su family office, 35V. La firma ha apostado a empresas como Hugging Face, adquirida recientemente por Nvidia por US$ 12.900 millones. «KD» también fundó la compañía de medios Boardroom, que se asoció con Amazon para distribuir sus podcasts.

Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo.

El «fenómeno griego» firmó en julio con los Miami Heat luego de una etapa de 13 años en Milwaukee, donde fue campeón. El contrato con su nueva franquicia le permitirá ganar un salario de US$ 58,5 millones, mientras que se llevará otros US$ 45 millones a través de distintos negocios. En la cartera de inversiones de Antetokounmpo figuran empresas como Kalshi y equipos como Chelsea FC Women, Nashville SC (MLS) y Milwaukee Brewers (MLB).

LeBron James

LeBron James con la camiseta de Philadelphia 76ers.

A sus 41 años, el «Rey» cobrará US$ 3,9 millones por jugar en los Sixers -su nuevo equipo-, lo que representa el salario más bajo de toda su carrera. Sin embargo, lo compensa con los US$ 90 millones que generan sus patrocinios e inversiones. James es embajador de una decena de marcas, entre ellas Nike, Polymarket y Ama-zon. En la lista también figura Fanatics, que le presta un helicóptero para que viaje entre Nueva York, donde vive actualmente, y Filadelfia.

Anthony Edwards

Anthony Edwards. AFP fotos

En su sexta temporada en la NBA y con solo 25 años, la figura de los Minnesota Timberwolves facturará US$ 87,9 millones esta temporada. Aunque la mayoría de esos ingresos (US$ 48,9 millones) proviene de su sueldo anual, «Ant» comienza a cobrar notoriedad como una de las caras de la NBA del futuro y eso atrae a sponsors. Marcas como Adidas, Sprite o Prada le pagarán US$ 39 millones para que aparezca en sus campañas publicitarias durante este año.