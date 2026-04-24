La fiebre de los podcasts llega a la NBA y conquista a estrellas, exjugadores y marcas

Una pregunta existencial: ¿Se puede tener una carrera en la NBA sin presentar un podcast?

Últimamente, la respuesta parece ser no.

Hay podcasts de titulares y suplentes, de veteranos e incluso de algún novato, también de exjugadores. Los agentes también tienen los suyos. Los hermanos, cónyuges y mejores amigos de los jugadores aparecen en ellos. Constantemente aparecen (y desaparecen) nuevos programas.

Los presentadores hablan de los grandes jugadores a los que se enfrentaron. Comparten anécdotas de sus carreras. Algunos analizan videos de partidos. Otros opinan sobre la actualidad, tanto dentro como fuera del baloncesto. Entrevistan a sus amigos y compañeros jugadores. Sus productores editan los clips más interesantes con la esperanza de que se vuelvan virales en TikTok o Instagram.

La lista incluye programas como The Draymond Green Show (presentado por el cuatro veces campeón con los Golden State Warriors), Roommates Show (con las estrellas de los New York Knicks Josh Hart y Jalen Brunson), Mind the Game (con LeBron James y Steve Nash), entre otros.

Hay más podcasts creados por jugadores actuales y antiguos de la NBA que por atletas de otros deportes importantes estadounidenses, quizás porque la liga fomenta el estrellato y la individualidad.

«Todo el mundo cree que debería tener un podcast, pero no todos deberían. Eso no significa que nadie lo vaya a tener. Hay alguien por ahí que podría estar dispuesto a comprar tu idea», dijo Gina Paradiso, una agente que ha ayudado a negociar contratos de podcast para basquetbolistas.

Muchos de estos programas no consiguen grandes audiencias. En YouTube, las cifras pueden variar desde un par de miles de suscriptores para The Bench Seat, con Georges Niang, que jugó en la NBA entre 2016 y 2025, hasta más de 1 millón para programas como Gil’s Arena, conducido por Gilbert Arenas, quien defendió a cuatro franquicias de la liga.

El salario promedio en la NBA supera los US$ 10 millones anuales, y el podcasting no resulta tan lucrativo para la gran mayoría de los presentadores. Sin embargo, puede ser un trampolín para futuros proyectos.

«Es una gran oportunidad para nosotros de cara a una posible vida después del baloncesto», dijo Jalen Brunson, la estrella de los New York Knicks y copresentador de Roommates Show. «Siempre estamos pensando en qué viene después».

Paradiso afirmó que, en el pasado reciente, los jugadores veían los podcasts como una forma de prepararse para sus funciones en la radiodifusión, pero que la mayoría de los jugadores jóvenes ya no pensaban así. «Ahora el objetivo es precisamente lo que están haciendo. Quieres ser como Bill Simmons o Joe Rogan».

Con voz propia

Con su auge, los podcasts se han convertido en una parte fundamental de los planes de negocio de los medios deportivos. The Ringer, Bleacher Report y Barstool han incluido podcasts de basquetbolistas, lo que refleja la apuesta de que el público quiere escuchar directamente a los jugadores. Empresas de apuestas deportivas como FanDuel y DraftKings invierten en patrocinarlos o distribuirlos. En 2024, All the Smoke, de los exNBA Matt Barnes y Stephen Jackson, firmó un acuerdo con Meadowlark Media y DraftKings que, según Barnes, era una asociación de dos años por una cifra millonaria.

A los deportistas también les gusta la idea de controlar sus propias historias.

«Somos los que marcamos la diferencia», dijo Paul Pierce, leyenda de los Boston Celtics y presentador de tres podcasts: No Fouls Given, The Truth After Dark, y Ticket & the Truth.

Paul Pierce en sus épocas de jugador con los Boston Celtics.

Draymond Green se define como parte de «los nuevos medios». Su episodio más popular registra 3,3 millones de visualizaciones en YouTube: una charla con Stephen Curry dos meses antes de que ganaran juntos su cuarto título con los Warriors.

Los triunfos y la fama en la cancha no siempre se correlacionan con el éxito detrás del micrófono. El canal de Teague, Club 520, con 822.000 suscriptores en YouTube, es tan popular que Adidas le ofreció un contrato para zapatillas y ropa deportiva. Lo presentan dos amigos suyos, DJ Wells y Brandon Hendricks. Teague jugó 12 temporadas en la NBA, pero no es precisamente un nombre conocido por todos. Sin embargo, la gente lo escucha porque es gracioso.

Tania Ganguli