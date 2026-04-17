El efecto Ancelotti: cómo Brasil pasó de una crisis de patrocinadores a un negocio de US$ 50 millones

La selección brasileña aparece como una de las candidatas a levantar la Copa del Mundo en julio.

La verdeamarela llegará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un plantel renovado, liderado por los delanteros Vinicius y Raphinha aunque compuesto por otros nombres menos ilustres, lo que la hace parecer -en los papeles- como un equipo menos amenazante que otras potencias como Francia, Inglaterra o Argentina. Las esperanzas de los norteños están depositadas en sus dos delanteros y en su entrenador, Carlo Ancelotti, multicampeón con Real Madrid y otros clubes europeos.

Anunciado en mayo del año pasado, la contratación del italiano le cuesta a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) la friolera suma de € 770.000 al mes (unos US$ 900.000).

Esa inversión está rindiendo frutos. Con Ancelotti al mando, la selección brasileña está ganando no solo prestigio -luego de una seguidilla de fracasos con diferentes técnicos-, sino también la confianza de las marcas.

La influencia de este nuevo ciclo deportivo se está trasladando a los negocios. En los últimos meses, la CBF ha anunciado la firma de acuerdos de patrocinio con marcas destacadas como Uber, iFood, Sadia y Volkswagen. En su caso, la compañía automotriz regresó a formar parte de la cartera de patrocinadores de la federación después de 12 años.

Estas nuevas alianzas aportan un importante crecimiento de la facturación de la CBF, estimado en unos 170 millones de reales al año (unos US$ 34 millones), según un artículo del sitio especializado en marketing deportivo Palco 23.

La expectativa de los directivos brasileños es alcanzar ingresos por el equivalente a US$ 50 millones en 2026, informó ESPN Brasil.

Estas incorporaciones se suman a otros patrocinadores de larga trayectoria con la selección como la cervecera Ambev, la telefónica Vivo, el banco Itaú y la farmacéutica Cimed. Nike, por su parte, funge como sponsor técnico. El acuerdo entre ambas partes fue renovado en diciembre de 2024 hasta 2038 por un monto de US$ 100 millones anuales, una cifra que incluso puede crecer con el pago de regalías ante ciertos logros deportivos.

Crisis y recuperación

Ednaldo Rodrigues, expresidente de la CBF. Foto: CBF Oficial.

La «primavera comercial» de la canarinha también se enmarca en un cambio de conducción en la CBF tras una fuerte crisis institucional.

Pocos días después de confirmarse la contratación de Ancelotti, el entonces presidente de la federación, Ednaldo Rodrigues, fue destituido del cargo luego de que la justicia lo encontrara culpable de fraude electoral.

El escándalo político en la CBF generó un «efecto dominó» que precipitó la rescisión de contrato por parte de cuatro patrocinadores: Gol Linhas Aéreas, Mastercard, Pague Menos y TCL.

Una nueva directiva, encabezada por el médico y empresario Samir Xaud, asumió en mayo del año pasado, tras una nueva llamada a elecciones, con el objetivo de devolver a Brasil a su sitial como gigante del fútbol tanto a nivel deportivo como comercial.

Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Foto: AFP

«La actual dirección de la CBF está realizando una labor importante y eficaz para restaurar la imagen de la entidad» y «la tendencia es que anuncie nuevos sponsors», afirmó al diario deportivo Marca, Fábio Wolff, CEO de Wolff Sports, agencia brasileña especializada en patrocinios.

Con Ancelotti pegado a la línea de cal y un equipo de jóvenes talentos, la mítica verdeamarela buscará recuperar la gloria -y los negocios- que perdió en los últimos años.