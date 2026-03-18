La reacción de Neymar al quedar afuera de la convocatoria de la Brasil de Carlo Ancelotti: "Estoy triste"

Faltan tres meses para que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México por lo que muchos jugadores pelean para poder meterse en la lista de las selecciones de sus países para dicha competencia. Uno de los casos más emblemáticos es el de Neymar Junior, quien volvió a quedar afuera de la convocatoria de la selección de Brasil para la doble fecha FIFA de marzo.

La Canarinha que dirige técnicamente el italiano Carlo Ancelotti va a enfrentar el jueves 26 de marzo a Francia en el Gillette Stadium en Boston, Estados Unidos, y el martes 31 de ese mes se mide ante Croacia en Orlando. Y el exentrenador del Real Madrid decidió dejar afuera, nuevamente, al futbolista del Santos.

Carlo Ancelotti en la selección de Brasil. Foto: Confederación Brasileña de Fútbol.

A raíz de esto, Neymar subió un video en su cuenta de YouTube en el que mostró su reacción al quedar afuera de la convocatoria del conjunto brasileño. "Oye, Ancelotti, ¿qué hay de mí?", dijo el exjugador del Barcelona cuando escuchó de la voz del entrenador italiano el nombre de todos los convocados y no mencionó el suyo.

"Acaba de salir la convocatoria de la selección y no nos han llamado. Obviamente estoy triste", detalló el futbolista del Santos, mientras estaba en una camilla recibiendo algunos trabajos de recuperación.

El futbolista de 34 años lleva disputados un total de cuatro encuentros en la temporada con el Santos, donde tiene como compañero al uruguayo Christian Oliva, en los que consiguió marcar dos goles y otorgó la misma cantidad de asistencias.

Neymar aún no pierde las esperanzas para poder jugar su cuarta Copa del Mundo, ya que estuvo presente en Brasil 2014, Rusia 2018 y en Qatar 2022. Eso sí, lleva casi dos años y medio sin calzarse la camiseta brasileña porque su último partido fue el 17 de octubre de 2023 en la caída 2-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario por las Eliminatorias.

Neymar y Facundo Pellistri en el encuentro entre Uruguay y Brasil. Foto: Darwin Borrelli.

Ese día frente al combinado que dirige Marcelo Bielsa, el exjugador del París Saint Germain sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda, lo que le demandó casi ocho meses de recuperación.

Tras la doble fecha de marzo, quedará otra en junio y ahí —seguramente— las selecciones tendrán prácticamente cerradas sus listas y ahí pondrá Neymar sus energías para estar y soñar con su cuarto Mundial en su carrera.