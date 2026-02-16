Ancelotti asistió al Carnaval de Río de Janeiro, compartió VIP con leyendas y respondió a un pedido por Neymar

Tras asistir a los carnavales de Salvador y São Paulo, el entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, debutó en el Sapucaí de Río este domingo. El italiano presenció los desfiles de las escuelas de samba desde un palco VIP junto al pentacampeón mundial Ronaldo, quien jugó para él en el AC Milan.

Carlo Ancelotti, Ronaldo y Denilson en el Carnaval de Río de Janeiro. Foto: AFP.

En uno de los eventos promocionales de la cervecería, Ronaldo y Denílson pasaron en una pequeña carroza. Ancelotti, de 66 años, observó el momento, bebiendo un sorbo de cerveza de barril servida en un vaso pequeño.

"Intentaba convencerlo de que eligiera la alineación del equipo para el Mundial, y me incluí en eso (risas). Conociéndolo bien y por las conversaciones que hemos tenido, estoy seguro de que le encanta la experiencia de estar aquí, conocer a nuestra gente, trabajar con el fútbol brasileño, el mayor ganador de Mundiales. Estoy seguro de que disfruta de esta energía brasileña y la está aprovechando, porque la va a necesitar durante el Mundial. Sus sugerencias son más para la afición, pero estoy seguro de que lo tiene todo planeado", dijo Ronaldo.

Muchos hinchas le hicieron peticiones al entrenador y uno de ellos fue el cantante Léo Santana, quien desde su escenario expresó: “Para nosotros es un honor tenerte en nuestro carnaval. Tenerte aportando toda tu experiencia y madurez a nuestra selección brasileña. Muchas gracias por estar aquí”.

“Gracias por el consejo”

Y luego hizo una petición por el delantero que no venía sido teniendo en cuenta por el DT tras varias lesiones: “Pon a Neymar en esta selección brasileña, por el amor de Dios”, demandó Santana. Ante el pedido, Ancelotti mantuvo su habitual temple y, con una sonrisa, respondió simplemente: “Gracias por el consejo”.

Entre las tantas fotos del evento se viralizaron unas supuestas imágenes del entrenador con tres mujeres dándole besos que están hechas con inteligencia artificial.

Después del Carnaval, Ancelotti, quien llegó a la selección en junio de 2025, tendrá aproximadamente un mes para ultimar la lista de convocados para los últimos partidos amistosos de preparación para el Mundial, que se disputará en marzo en Estados Unidos.

Brasil está en el Grupo C de la Copa del Mundo junto a las selecciones de Haití, Escocia y Marruecos. Ante este último será el debut, fijado para el 13 de junio a las 19 horas.

Con información de Globo / GDA.