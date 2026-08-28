La traumática venta de los Lakers: llegan nuevos dueños y estalló el drama entre los herederos de Jerry Buss

Los Ángeles Lakers atraviesan una transformación histórica. No solo comenzará la próxima temporada sin LeBron James, sino que la franquicia más emblemática de la NBA también tendrá nuevos propietarios.

La prensa estadounidense informó que el equipo, propiedad del empresario Mark Walter desde junio de 2025 -cuando desembolsó US$ 10.000 millones-, pasará a manos de un grupo inversor liderado por los empresarios Joshua Kushner y Bob Iger.

La operación, que contempla la adquisición del 65% del equipo, valora a la franquicia en US$ 12.500 millones.

Los nuevos dueños de los Lakers tienen recursos para afrontar semejante operación.

Kushner, de 41 años, es fundador y CEO de Thrive Capital, una de las firmas de capital de riesgo más influyentes de Estados Unidos. Su cartera incluye inversiones en compañías como OpenAI, Stripe, Spotify, Instagram, Databricks, Nubank y SpaceX. Hermano de Jared -el yerno de Donald Trump- y esposo de la supermodelo Karlie Kloss, tiene una fortuna personal estimada en US$ 5.200 millones.

Por su parte, Iger, de 75 años, entregó la posta como CEO de The Walt Disney Company a Josh D’Amaro en marzo y se reincorporó a la firma de Kushner como asesor de inversiones y mentor de emprendedores tecnológicos.

Dueño investigado

El cambio de propietarios ocurre en un punto de inflexión para los Lakers. La salida de Walter llega en medio de una etapa turbulenta para el empresario y abre, además, una nueva disputa por el control de la franquicia.

El magnate, especializado en servicios financieros, gestión de activos y seguros, está siendo investigado por las autoridades estadounidenses por un presunto caso de fraude. Los funcionarios examinan el movimiento de miles de millones de dólares entre las pólizas de seguros de Walter que podrían haber sido utilizadas para financiar las adquisiciones de sus activos deportivos.

Mark Walter, el empresario que compró a Los Ángeles Lakers en una cifra rércord. Foto: AFP.

A través de su propia firma de inversión, TWG Global, el empresario es el principal propietario de Los Ángeles Dodgers, equipo de la liga de béisbol estadounidense. Además, tiene una participación del 12,7% en BlueCo, el consorcio dueño de los clubes de fútbol Chelsea (Inglaterra) y Estrasburgo (Francia).

Los Buss, divididos

La venta también reavivó las diferencias dentro del clan Buss, los históricos propietarios de los Lakers.

Tras la llegada de Kushner y Iger a la franquicia, la familia, poseedora del 17,8% de las acciones, oficializó su decisión de vender su parte. «Amamos a los Lakers, a los fans y continuaremos apoyando a la ciudad, pero es momento de tomar esta oportunidad para seguir adelante», sostuvieron los hermanos Jim, Johnny, Janie, Joey y Jesse Buss en un comunicado.

De concretarse la operación, Iger y Kushner concentrarían un 83% del total.

Sin embargo, la transacción enfrenta un obstáculo: Jeanie Buss, accionista de los Lakers al igual que sus hermanos, pero además gobernadora de la franquicia y su representante ante la NBA, se opuso a la operación a través de una carta.

Jeanie Buss, gobernadora de los Lakers. Jeanie Buss, gobernadora de los Lakers.

En 2013, Jeanie relevó a su padre como máxima responsable de los Lakers, una designación que dejó heridas entre los hijos de Jerry Buss, el famoso y extrovertido empresario que compró la franquicia en 1979 y la revolucionó dentro y fuera de la cancha.

Durante sus 47 años de gestión, los angelinos conquistaron 11 campeonatos y se convirtieron en una de las organizaciones deportivas más valiosas y reconocibles del mundo, en parte gracias a la estrategia de convertir el básquetbol en un espectáculo que trascendiera el deporte.

Con la llegada de Buss, los partidos de los Lakers empezaron a atraer a las estrellas de Hollywood. El espíritu que insufló el millonario al equipo quedó inmortalizado en el concepto «Showtime», que definió a la franquicia durante los años 80.

Cuando Buss compró los Lakers en 1979 por US$ 67 millones -y entregó además algunas de sus propiedades, entre ellas el edificio Chrysler de Nueva York-, los Lakers eran un activo muy diferente al que hoy vale miles de millones. Desde entonces, su valor se disparó un 18.500%.

Ahora, sus hijos se enfrentan por el destino del negocio familiar. La carta de Jeanie no disipó la intención de sus hermanos, que mantienen la idea de vender su parte de los Lakers. La disputa, por lo tanto, recién comienza y el futuro de los Buss en la franquicia está en el aire.

