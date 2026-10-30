Nacional inicia los cuartos de final de la Liga Sudamericana ante Independiente de Oliva: hora y dónde ver

Nacional buscará por cuarta temporada consecutiva acceder a un Final Four, cuando inicie su camino a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol frente a Independiente de Oliva, en una serie que será organizada por Mogi en São Paulo.

Tras un irregular inicio en la Liga Uruguaya de Básquetbol, el Bolso se juega el partido frente a su rival directo de arranque. Los argentinos superaron la primera fase con contundentes triunfos ante Importadora Alvarado, de Ecuador, y Olimpia Kings, de Paraguay, pero ya clasificados fueron aplastados por Mogi. Por su participación internacional, Independiente jugó apenas dos partidos en la Liga Nacional, donde cayó ante Ferro —rival de Peñarol en la Basketball Champions League Americas— y superó a Lanús. Su goleador en la temporada es Agustín Cáffaro, el pivot campeón con Urupan en El Metro, que jugó frente a Uruguay en la caída de Argentina en Buenos Aires. Además cuenta con el ex Defensor Sporting, Atenas y Trouville, Andriy Grystak.

El Bolso mostró en la primera fase del torneo —donde superó a Corinthians y Regatas; y luego fue superado por Jorge Guzmán, ya clasificado— la identidad que intentará pregonar el equipo durante la temporada, donde intentará ser un equipo físico y que se construya desde la defensa para sumar en cancha abierta. Pero ese dominio que supo tener en Loja no pudo trasladarlo a nivel local, donde fue superado por Aguada y Goes en el Polideportivo del Gran Parque Central —sin público— y pese al triunfo frente a Atenas, le costó imponer su ADN y fue rescatado en varios pasajes por el potencial de Luismal Ferreiras en el poste bajo, la gran figura que tuvo el equipo en el arranque.

Hora y dónde ver Nacional vs. Independiente de Oliva por la Liga Sudamericana de Básquetbol

Nacional e Independiente de Oliva abrirán el grupo a partir de las 17:10 horas. El partido lo emite gratis el canal de YouTube de FIBA para todo el mundo, exceptuando Argentina y Ecuador. Además lo pasa la plataforma de streaming, Básquet Pass.

Cómo sigue la Liga Sudamericana para Nacional

Nacional volverá a jugar el sábado a las 16:10 ante Jorge Guzmán, de Ecuador, y cerrará contra el local, Mogi, el domingo a las 19:10. Los dos mejores del grupo avanzarán al Final Four. Esta última instancia se jugará en casa de uno de los clasificados en formato de semifinales, tercer puesto y final a un partido.

Quiénes integran el Grupo F

La otra serie de los cuartos de final tiene como favoritos a dos equipos que vienen de acceder al Final Four de la Basketball Champions League Americas, el último campeón, Boca Juniors, y Flamengo. Además lo integran Brasília y Paisas, de Colombia.