Defensor Sporting vs. Paisas por Liga Sudamericana de Básquetbol en vivo: el Fusionado va por un punto clave

Defensor Sporting juega a partir de las 17:10 horas un partido decisivo por ingresar a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol. Tras triunfar en su debut ante Oberá, el Fusionado podrá abrochar su boleto a la próxima instancia si vence a Paisas y Flamengo derrota al equipo argentino a segunda hora.

El partido lo emite gratis el canal de YouTube de FIBA para todo el mundo, exceptuando Argentina y Ecuador. Además lo pasa la plataforma de streaming, Básquet Pass.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

Defensor Sporting comenzó marcando supremacía en el juego interno, con un Nick Davis dominante, que el viernes no había tenido un buen partido. Con su clásico juego anárquico, Paisas se mantuvo cerca y atacando bien el rebote ofensivo, supo incluso pasar al frente. El ingreso de Mateo Bianchi mantuvo el dominio del equipo uruguayo adentro, pero los colombianos apostaron a triples desde el dribbling para seguir llevando el juego punto a punto. 17-16 lideró el equipo de Gonzalo Brea al primer descanso.

Con Giovanni Cordero siendo profundo desde su uno contra uno, los Cafeteros tomaron el mando del juego. Más allá de que la vuelta de Bianchi permitió al Fusionado volver a emparejar, la potencia de Michaell Jackson le permitió a Paisas abrir cinco. El ex Lagomar agregó un triple con mucha fortuna que entonó a su equipo ante la reacción, luego de que Romario Roque pusiera otro desde el dribbling. 38-34 terminó mandando el equipo de Medellín al entretiempo.

La previa

El Fusionado viene de ganar por 74-69 en un partido que llegó a remontar 14 unidades y que pudo pasar faltando un minuto, sin Mustapha Heron —que venía siendo figura y salió lesionado—, con Juan Santiso liderando desde la generación y un gran cierre de Bernardo Barrera.

Pese a la lesión, el extranjero perimetral estará a la orden. Según supo Ovación, a Heron le diagnosticaron un pequeño esguince de rodilla y será probado en el decisivo partido ante los colombianos.

Por su parte, Paisas no pudo competir ante Flamengo. Fue aplastado por 84-53, con el ex Trouville, Romario Roque, y el ex Welcome y Olimpia, Álvaro Peña, como goleadores con nueve puntos. El equipo de Medellín cuenta además con otro jugador de paso por Uruguay, Michaell Jackson Wright, de paso por Lagomar.

Arbitrarán Julio Anaya (Panamá), Julirys Guzmán (Puerto Rico), y Nicolas Zivieri (Brasil).