Las finales vuelven al Antel Arena, con ventaja para Peñarol frente a Aguada de 2-1: hora y dónde ver

Aguada y Peñarol se volverán a ver las caras en el Antel Arena por la cuarta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol con el arbitraje de Alejandro Sánchez Varela, Vivian García y Martín Rial. Cuando el Carbonero parecía tomar el dominio desde el juego y con el 2-0 a su favor, el rojiverde se hizo fuerte como local y descontó gracias a un altísimo tono defensivo, tomando por primera vez en la serie las riendas en un tramo del encuentro.

Las finales han sido una batalla de ritmo, con el Mirasol intentando elevarlo y el Aguatero a atacar en el cinco contra cinco, donde en el último juego se cerró sobre los rompimientos, le sacó verticalidad a su rival y lo obligó a intentar ganarlo de afuera, donde el equipo de Leandro García Morales no tiró bien, pero sobre todo porque los tiros vinieron en manos no tan confiables.

Por su parte, el equipo de Leandro Taboada fue de a poco bajando el alto score con el que perdió el primer partido. Fue más competitivo cerca a los 85 puntos y en el último logró bajar a su rival a su cifra más baja de la temporada. El Carbonero solo había anotado 71 puntos en el clásico que perdió en el Palacio Peñarol.

Hora y dónde ver Aguada vs. Peñarol

El cuarto partido entre Aguada y Peñarol será a las 21:15 horas y lo pasará VTV, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Los ajustes

Aguada corrigió tres aspectos claves para quedarse con su primer punto de las finales. En el primero Skyler Hogan fue quien aprovechó los espacios que le generaron a las principales referencias que tomó Aguada y fue la gran figura con 33 puntos, pero ya a partir del segundo, el ex Hebraica Macabi tuvo mayor atención.

La generación de Norris Cole fue otro punto de atención para el equipo de Taboada, que ensayó una mejor defensa colectiva sobre él para cortar su generación.

Y el aspecto que había sufrido en toda la serie fue la toma del rebote ofensivo, rubro clave para el Mirasol que anotó muchos puntos de segunda oportunidad y sobre todo sacó de ritmo a su rival.

En ataque, Aguada estuvo efectivo con los tiros a distancia de sus actores de reparto y esto le fue útil para recuperar uno de los principales tándem que tuvo el rojiverde en el primer partido y que no pudo sostener en el segundo: El de Luis Santos con Santiago Vidal. El dominicano tuvo en el juego 3 su mejor partido, pero sobre todo fue mucho más útil a la hora de rebotear y tuvo momentos de dominio en el poste bajo, como se preveía que podía hacerlo a la hora de analizar la serie.

Santiago Vescovi se cambia

Santiago Vescovi, quien sufrió una rotura de pómulo en la tercera semifinal frente a Defensor Sporting y quien se preveía como ausente durante todas las finales, se cambiará en el equipo de Leandro García Morales, pero no se sabe si tendrá minutos en cancha. El jugador utilizará una máscara como se suele pasar en este tipo de lesiones y además de la ilusión del hincha Carbonero de verlo en cancha, también la esperanza es para la selección. El base había sido anunciado como descartado para los partidos de Clasificatorias ante Argentina y Cuba, pero ahora se le abre una posibilidad.