Las alarmas se encendieron el sábado en la selección de Uruguay de básquetbol, luego de que Bruno Fitipaldo sufriera un pisotón de Leon Radošević en su talón. El parte médico de La Laguna Tenerife develó que el base sufrió "un esguince de grado 1-2 del ligamento interno colateral de la rodilla izquierda y un esguince de grado 2 en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo".

Si bien se estima "en función de su evolución" la recuperación será de "unas tres semanas", fuentes del staff de la selección confirmaron a Ovación que en horas de la tarde de este martes el jugador mantuvo una reunión con el Dr. Diego Larroque, para evaluar su presencia el jueves 26 ante Canadá en el Antel Arena y/o ante Puerto Rico el domingo 29, en Bayamón.

Según supo Ovación, Fitipaldo tiene muchas ganas de estar, ya sea en cancha o acompañando al grupo desde su rol de líder. Si bien es muy poco probable que el jugador pueda jugar, este jueves definirán si viaja o no. Lo que podría trancar las posibilidades al oriundo de Náutico de estar es la negociación con su club.

La Laguna Tenerife perdió el sábado a su base titular, Marcelinho Huertas, que jugará la Euroliga en Dubai Basket, por lo que ahora el rol del uruguayo en el equipo pasó a ser más importante. Recordar que además, Fiti vence contrato con el equipo canario al final de esta temporada.

La lesión se produjo en el triunfo de su equipo sobre Morabanc Andorra, cuando restaban poco menos de siete minutos para terminar el partido, luego de que Radošević, interno croata de 2,08 metros y 102 kilos cayera sobre el talón de Fitipaldo a la hora de ir a pelear un rebote.

En una temporada donde el base estuvo alejado de las lesiones que tanto lo afectaron en el pasado torneo, una jugada desafortunada puede dejarlo fuera de cancha en una doble fecha clave para Uruguay. Recordar que en las Clasificatorias, el capitán pudo estar en cancha en tres de los ocho partidos disputados. En el triunfo ante Argentina en Buenos Aires, en la caída ante Bahamas y en la victoria ante Puerto Rico.