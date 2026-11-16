A 10 días del partido ante Canadá por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027 se enciende una alarma en la selección de Uruguay, por la posible ausencia de su capitán, Bruno Fitipaldo. El base salió lesionado faltando siete minutos en el partido en el que La Laguna Tenerife venció a Morabanc Andorra, 90-84.

El oriundo de Náutico sufrió un fuerte pisotón a la altura del tendón de Aquiles por parte de Leon Radošević, interno croata de 2,08 metros, que pesa 102 kilos. Lo positivo es que tras visibles muestras de dolor, Fiti abandonó el rectángulo por sus propios medios, pero no volvió a ingresar.

Atención! Por esta jugada donde sufrió un pisotón entre el tendón de Aquiles y el tobillo, está muy en duda la participación de Bruno Fitipaldo con Uruguay en la próxima ventana eliminatoria. Hoy le harán una resonancia para determinar lesión.

Ampliamos 11:50 hs en @picalanaranja pic.twitter.com/uKobOsxRnC — Alen Banewur Rubin (@banewur) November 16, 2026

La información la dio Pica La Naranja (Radio Universal) y fue confirmada a Ovación por integrantes del staff de la selección, que agregaron que este lunes se le realizaron estudios al base y que sobre el fin de semana habrá un panorama más claro para saber si Fitipaldo estará presente el jueves 26 ante Canadá y el domingo 29 ante Puerto Rico, en una doble fecha pque podría depositar a la Celeste en una Copa del Mundo luego de 41 años.

El uruguayo no viajó a Ankara, donde su equipo buscará sostener el liderazgo de su grupo de la Eurocup, visitando al Türk Telekom. Para el equipo de las Islas Canarias la baja de Fiti es pesada considerando que ante Andorra, Marcelinho Huertas disputó su último partido previo a partir al Dubai Basketball, equipo de Medio Oriente que juega la Euroliga.

Al momento de su lesión, Fitipaldo llevaba disputados casi 17 minutos, sin puntos (0/6 en triples), con dos rebotes y tres asistencias.

Recordar que por distintas lesiones, el capitán de la selección solo pudo disputar hasta ahora tres partidos en las Clasificatorias. Estuvo en el triunfo frente a Argentina a Buenos Aires, y en ambos partidos de la última ventana, donde como local, la Celeste cayó ante Bahamas y superó a Puerto Rico.