La Liga Uruguaya de Básquetbol sigue la primera fecha con un estelar Nacional vs. Aguada: hora y dónde ver

La primera fecha continúa esta noche con destaque de un partidazo entre Nacional y Aguada, que reeditarán en el Polideportivo del Gran Parque Central, sin público, una de las últimas semifinales del torneo.

El tricolor viene de obtener la clasificación a cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol, en una dura travesía a Loja que le dejó jugadores tocados desde lo sanitario, como Gianfranco Espíndola y Andrew Goudelock, que igualmente estarán a la orden. El tricolor ha mostrado una alta intensidad, que seguramente intente imponer, sobre todo para tratar de desgastar a Santiago Vidal, que tendrá un rol fundamental en este equipo, el termómetro junto a Jamil Wilson.

Para el rojiverde será importante que sus actores de reparto puedan tener un papel importante. Agustín Da Costa tuvo una buena pretemporada en la anotación, mientras que Demetrius Treadwell tendrá un rol fundamental, sobre todo frente a Luismal Ferreiras, que en la competencia internacional demostró su dominio del poste bajo.

Vivian García, Gastón Rodríguez y Agustín Ortiz impartirán justicia.

A primera hora Malvín se enfrentará a Atenas en un partido donde parte con un marcado favoritísimo. El Playero más allá de dejar dudas en la pretemporada y de tener la pesada baja por desgarro de Fernando Salsamendi, enfrenta a uno de los candidatos a pelear en la parte baja y que tuvo la llegada de uno de sus jugadores claves, Shaquil Bender, cerca del inicio del torneo tras su pasaje por la Liga Nacional de Chile. El arbitraje estará a cargo de Diego Ortiz, Nicolás Revetria y Alejandra Godoy.

La propuesta de Pablo López es conocida. Va a construir desde la defensa y seguramente sus extranjeros sean quienes asuman mayor peso en la ofensiva. Pero la incógnita será que proponga Mauricio Rodríguez, que armó un equipo con recursos limitados y con jugadores no habituales en la divisional.

Hora y dónde ver la Liga Uruguaya de Básquetbol

Todos los encuentros irán a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

El partido entre Malvín y Atenas se jugará a las 19:15 horas, mientras que el juego de fondo entre Nacional y Aguada será a las 21:30.

Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol

MIÉRCOLES 21

Larrañaga vs. Unión Atlética

Hora: 19:15

Cancha: Larrañaga

Urunday Universitario vs. Peñarol

Hora: 21:30

Cancha: Urunday Universitario

JUEVES 22

Atenas vs. Nacional

Hora: 19:15

Cancha: Atenas

Goes vs. Malvín

Hora: 21:30

Cancha: Goes

VIERNES 23

Bigua vs. Larrañaga

Hora: 19:15

Cancha: Bigua

Aguada vs. Unión Atlética

Hora: 21:30

Cancha: Aguada

SÁBADO 24

Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario

Hora: 21:30

Cancha: Larre Borges