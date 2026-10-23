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El País Ovación Basquetbol

La Liga Uruguaya de Básquetbol continúa con Biguá ante Larrañaga y Aguada vs. Unión Atlética: hora y dónde ver

La jornada se abre en Villa Biarritz con un choque entre dos equipos con objetivos diferentes, mientras que en la Avenida San Martín habrá un cruce entre equipos populares.

El País
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23/10/2026, 03:47
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Joaquín Osimani celebra una conversión en el partido entre Larrañaga y Unión Atlética
Joaquín Osimani celebra una conversión en el partido entre Larrañaga y Unión Atlética.
Foto: @larranagacs.

La Liga Uruguaya de Básquetbol continúa su segunda fecha con dos partidos, donde destaca el cruce entre Aguada y Unión Atlética, dos equipos populares que vienen de sumar triunfos en su debut.

El partido parece mostrar la principal ventaja en el "4", donde la potencia y versatilidad de Jamil Wilson podrá ser decisiva frente a un equipo azulgrana que no posee un jugador de esas características para defenderlo.

Sí el equipo de Gonzalo Fernández tiene mucho material para desgastar a Santiago Vidal y adelante mostró ser un equipo interesante, con muchas manos para tirar y un Marcus Thomas que será el termómetro del equipo en la visita al Estadio Propio Aguatero.

Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Goes abrieron la segunda fecha con contundentes triunfos

Arbitrarán Julio Dutra, Martín Rial y Pablo Premazzi.

La jornada comenzará a las 19:15 en Villa Biarritz, donde Biguá va a recibir a Larrañaga. El Pato se estrenó en el torneo con un trabajado triunfo de atrás ante Hebraica Macabi, mostró a Donald Sims en una gran versión y sumó un gran aporte de sus Sub 23, Thiago Rodríguez y Álvaro Payovich.

El Milrrayitas mostró una gran versión de Darry Moore, que cuenta con un abanico goleador bastante grande. Pero le faltó consistencia adelante, no pudo sostener sus números de afuera por la baja producción de Carlos Buemo y además Victor Andrade tuvo problemas con el toque final, pese a su correcto partido.

Arbitrarán Diego Ortiz, Carlos Romero y Valentina Benítez.

Hora y dónde ver la Liga Uruguaya de Básquetbol

Todos los encuentros irán a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan, válido con Internet hogar mayor a los $1650.

El partido entre Biguá y Larrañaga se jugará a las 19:15 horas, mientras que el juego de fondo entre Aguada y Unión Atlética será a las 21:30.

Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol

Fecha 2

VIERNES 27

Biguá vs. Larrañaga
Hora: 19:15
Cancha: Biguá

Aguada vs. Unión Atlética
Hora: 21:30
Cancha: Aguada

SÁBADO 28

Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario
Hora: 21:30
Cancha: Larre Borges

Fecha 3

LUNES 26

Malvín vs. Peñarol
Hora: 19:15
Cancha: Malvín

Nacional vs. Goes
Hora: 21:30
Cancha: Gran Parque Central

MARTES 27

Unión Atlética vs. Atenas
Hora: 19:15
Cancha: Unión Atlética

Larrañaga vs. Aguada
Hora: 21:30
Cancha: Larrañaga

MIÉRCOLES 28

Urunday Universitario vs. Biguá
Hora: 21:30
Cancha: Urunday Universitario

Fecha 4

JUEVES 29

Hebraica y Macabi vs. Malvín
Hora: 19:15
Cancha: Larre Borges

Goes vs. Unión Atlética
Hora: 21:30
Cancha: Goes

VIERNES 30

Urunday Universitario vs. Larrañaga
Hora: 19:15
Cancha: Urunday Universitario

Atenas vs. Aguada
Hora: 21:30
Cancha: Atenas

SÁBADO 31

Biguá vs. Defensor Sporting
Hora: 21:30
Cancha: Biguá

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