La Liga Uruguaya de Básquetbol continúa con Biguá ante Larrañaga y Aguada vs. Unión Atlética: hora y dónde ver
La jornada se abre en Villa Biarritz con un choque entre dos equipos con objetivos diferentes, mientras que en la Avenida San Martín habrá un cruce entre equipos populares.
La Liga Uruguaya de Básquetbol continúa su segunda fecha con dos partidos, donde destaca el cruce entre Aguada y Unión Atlética, dos equipos populares que vienen de sumar triunfos en su debut.
El partido parece mostrar la principal ventaja en el "4", donde la potencia y versatilidad de Jamil Wilson podrá ser decisiva frente a un equipo azulgrana que no posee un jugador de esas características para defenderlo.
Sí el equipo de Gonzalo Fernández tiene mucho material para desgastar a Santiago Vidal y adelante mostró ser un equipo interesante, con muchas manos para tirar y un Marcus Thomas que será el termómetro del equipo en la visita al Estadio Propio Aguatero.
Arbitrarán Julio Dutra, Martín Rial y Pablo Premazzi.
La jornada comenzará a las 19:15 en Villa Biarritz, donde Biguá va a recibir a Larrañaga. El Pato se estrenó en el torneo con un trabajado triunfo de atrás ante Hebraica Macabi, mostró a Donald Sims en una gran versión y sumó un gran aporte de sus Sub 23, Thiago Rodríguez y Álvaro Payovich.
El Milrrayitas mostró una gran versión de Darry Moore, que cuenta con un abanico goleador bastante grande. Pero le faltó consistencia adelante, no pudo sostener sus números de afuera por la baja producción de Carlos Buemo y además Victor Andrade tuvo problemas con el toque final, pese a su correcto partido.
Arbitrarán Diego Ortiz, Carlos Romero y Valentina Benítez.
Hora y dónde ver la Liga Uruguaya de Básquetbol
Todos los encuentros irán a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan, válido con Internet hogar mayor a los $1650.
El partido entre Biguá y Larrañaga se jugará a las 19:15 horas, mientras que el juego de fondo entre Aguada y Unión Atlética será a las 21:30.
Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol
Fecha 2
VIERNES 27
Biguá vs. Larrañaga
Hora: 19:15
Cancha: Biguá
Aguada vs. Unión Atlética
Hora: 21:30
Cancha: Aguada
SÁBADO 28
Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario
Hora: 21:30
Cancha: Larre Borges
Fecha 3
LUNES 26
Malvín vs. Peñarol
Hora: 19:15
Cancha: Malvín
Nacional vs. Goes
Hora: 21:30
Cancha: Gran Parque Central
MARTES 27
Unión Atlética vs. Atenas
Hora: 19:15
Cancha: Unión Atlética
Larrañaga vs. Aguada
Hora: 21:30
Cancha: Larrañaga
MIÉRCOLES 28
Urunday Universitario vs. Biguá
Hora: 21:30
Cancha: Urunday Universitario
Fecha 4
JUEVES 29
Hebraica y Macabi vs. Malvín
Hora: 19:15
Cancha: Larre Borges
Goes vs. Unión Atlética
Hora: 21:30
Cancha: Goes
VIERNES 30
Urunday Universitario vs. Larrañaga
Hora: 19:15
Cancha: Urunday Universitario
Atenas vs. Aguada
Hora: 21:30
Cancha: Atenas
SÁBADO 31
Biguá vs. Defensor Sporting
Hora: 21:30
Cancha: Biguá
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