Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: la fecha 2 se abre con Atenas vs. Nacional y Malvín vs. Goes

La Liga Uruguaya de Básquetbol abre su segunda fecha con dos partidos. A las 19:15 horas, Atenas hará su primera primera presentación en el Antonio María Borderes tras haber obtenido el ascenso, con una durísima visita de Nacional. El juego de fondo promete paridad en Plaza de las Misiones, cuando desde las 21:30 se enfrenten Goes ante Malvín.

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Atenas vs. Nacional

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

Atenas comenzó dando una gran imagen desde su intensidad defensiva y el ataque al rebote ofensivo de Jerónimo Galeano. El Bolso, que había tenido buenas acciones desde acciones de pick and roll con Pablo Gómez continuando, tuvo en el ingreso de Luismal Ferreiras su principal carta para pasar a mandar en el juego. Más allá de que el ingreso de Eduardo Superi le dio puntos de corrida a las Alas Negras, Ferreiras siguió dominando y Nacional entró al primer descanso ganando por 24-23.

El albiceleste se entonó de la mano del Chino Superi, que puso un par de triples, mientras que Jadin Penigar empezó a asumir con tiros a distancia, devolviendo al local al frente. Pero a partir de Ferreiras el tricolor no disfrutó de sus puntos, sino lo que generó para el equipo desde sus posteos.

La previa

Atenas jugará su primer partido en el Antonio María Borderes tras su retorno a la LUB. El equipo de Mauricio Rodríguez mostró falencias en el debut ante un diezmado equipo de Malvín, pero intentará ante su gente dejar una mejor imagen ante uno de los candidatos.

Nacional llega necesitado de sumar tras caer en el debut ante Aguada, donde pese a contar con un innominado menos por la temprana descalificación de Luismal Ferreiras, demostró desde su intensidad ser un equipo que tiene claro a qué juega y es amplio favorito a llevarse el punto de visita. Volverá a jugar Yohanner Sifontes, por Andrew Goudelock, desgarrado, a quien están cuidando para los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol.

Julio Dutra, Carlos Romero y Martín Rial impartirán justicia.

Goes vs. Malvín

ESTADÍSTICAS EN VIVO

En Plaza de las Misiones hay promesa de paridad a partir de las 21:30. Más allá de la derrota ante Defensor Sporting, Goes mostró armas interesantes, con Donte Ingram como su principal anotador. Además tiene mucho margen de mejora en sus nacionales, con Xavier Cousté como su punto más bajo en el debut, mientras que Manuel Mayora se hizo cargo en varios momentos del equió.

Malvín llega con la baja de Supreme Hannah que salió muy sentido en el triunfo ante Atenas y se le realizan estudios para evaluar su continuidad en el equipo de Pablo López. El Playero en el triunfo ante las Alas Negras mostró el ADN que pregona su entrenador, pero tuvo un Ivan Aska impreciso y un Juan Madrigal de escaso aporte. Gonzalo Salgueiro, Gastín Rodríguez y Esteban Ribas serán los árbitros.