La fecha 2 de la Liga Uruguaya de Básquetbol da su salto inicial con dos partidos: hora y dónde ver

La fecha 2 de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) comenzará esta noche con dos partidos, donde dos equipos populares se estrenarán como locales.

Atenas jugará su primer partido en el Antonio María Borderes tras su retorno a la LUB. El equipo de Mauricio Rodríguez mostró falencias en el debut ante un diezmado equipo de Malvín, pero intentará ante su gente dejar una mejor imagen ante uno de los candidatos. Nacional llega necesitado de sumar tras caer en el debut ante Aguada, donde pese a contar con un innominado menos por temprana descalificación de Luismal Ferreiras, demostró desde su intensidad ser un equipo que tiene claro a qué juega y es amplio favorito a llevarse el punto de visita. Volverá a jugar Yohanner Sifontes, por Andrew Goudelock, desgarrado.

En Plaza de las Misiones hay promesa de paridad a partir de las 21:30. Más allá de la derrota ante Defensor Sporting, Goes mostró armas interesantes, con Donte Ingram como su principal anotador. Además tiene mucho margen de mejora en sus nacionales, con Xavier Cousté como su punto más bajo en el debut, mientras que Manuel Mayora se hizo cargo en varios momentos del equió. Malvín llega con la baja de Supreme Hannah que salió muy sentido en el triunfo ante Atenas y se le realizan estudios para evaluar su continuidad en el equipo de Pablo López. El Playero en el triunfo ante las Alas Negras mostró el ADN que pregona su entrenador, pero tuvo un Ivan Aska impreciso y un Juan Madrigal de escaso aporte.

Hora y dónde ver la Liga Uruguaya de Básquetbol

Todos los encuentros irán a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

El partido entre Atenas y Nacional se jugará a las 19:15 horas, mientras que el juego de fondo entre Goes y Malvín será a las 21:30.

