La Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 da el salto inicial con dos partidos: hora y dónde ver

La Liga Uruguaya de Básquetbol inicia esta noche con dos muy buenos partidos. Cuatro equipos que a priori van a estar en la lucha por ingresar a la Liguilla, chocan entre sí en el arranque del torneo.

El torneo se estrena con un partidazo en Villa Biarritz, donde Biguá recibirá a Hebraica Macabi con el arbitraje de Adrián Vázquez, Carlos Romero y Pablo Premazzi.

El partido significa un choque de estilos, entre el Pato del brasileño Léo Costa, que apelará a tratar de darle un ritmo alto al juego, con seguramente tiros abiertos en transición; frente a un equipo de Leonardo Zylbersztein que acostumbra a defensas fuertes, muchos minutos de zona, aunque adelante tiene varios jugadores con talento ofensivo para jugar en posesiones cortas.

Ambos se conforman con una muy buena tripleta extranjera, aunque el de Villa Biarritz tendrá la baja de Tanksley Efianayi por desgarro. En su lugar jugará el campeón de la Liga de Ascenso con Trouville, Dennis McKinney. La vuelta de Donald Sims marca el principal atractivo de la jornada en un partido marcado por el potencial en ataque que tienen ambos planteles.

La jornada se complementará con otra buena propuesta en el Óscar Magurno, donde Defensor Sporting recibirá a Goes, con el arbitraje de Andrés Bartel, Martín Rial y Gonzalo Paz.

Para el Misionero puede ser una buena oportunidad para sumar. Marcelo Signorelli tuvo mucho tiempo de trabajo con el equipo, en el partido presentación se vio un plantel a tono y un optimista rendimiento de la tripleta extranjera, en contrapartida a la del Fusionado, que tuvo un gran rendimiento de Nick Davis en los amistosos, pero el resto dejó dudas. Gonzalo Brea conformó un gran plantel de nacionales, su termómetro en el arranque.

Hora y dónde ver el arranque de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Todos los encuentros irán a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

El partido entre Biguá y Hebraica Macabi se jugará a las 19:15 horas, mientras que el juego de fondo entre Defensor Sporting y Goes será a las 21:30.

Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol

MARTES 20

Malvín vs. Atenas

Hora: 19:15

Cancha: Malvín

Nacional vs. Aguada

Hora: 21:30

Cancha: Gran Parque Central

MIÉRCOLES 21

Larrañaga vs. Unión Atlética

Hora: 19:15

Cancha: Larrañaga

Urunday Universitario vs. Peñarol

Hora: 21:30

Cancha: Urunday Universitario

JUEVES 22

Atenas vs. Nacional

Hora: 19:15

Cancha: Atenas

Goes vs. Malvín

Hora: 21:30

Cancha: Goes

VIERNES 23

Bigua vs. Larrañaga

Hora: 19:15

Cancha: Bigua

Aguada vs. Unión Atlética

Hora: 21:30

Cancha: Aguada

SÁBADO 24

Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario

Hora: 21:30

Cancha: Larre Borges