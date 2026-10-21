El codazo de Luismal Ferreiras en Nacional-Aguada que le valió la expulsión: qué dice el formulario y posible sanción

Comenzó la Liga Uruguaya de Básquetbol para Nacional y para Aguada en un partido que los enfrentó en el marco de la primera fecha. El Polideportivo del Gran Parque Central fue el que recibió un encuentro a puertas cerradas, pero que prometía mucho por lo que se jugaban ambos equipos.

Más allá de tratarse del inicio del certamen, era un duelo directo entre equipos que aspiran a ser animadores del certamen y para la visita también era la manera de dejar atrás el saldo negativo con el que comenzó en la tabla de posiciones (-2) y quedar en 0 y fue lo que ocurrió porque se fue con la victoria.

Los de Germán Cortizas se impusieron por 83-81 como visitantes en un partido que hasta la última pelota mantuvo la tensión, esa que inició cuando todavía se disputaba el segundo cuarto y que derivó en que Nacional perdiera a uno de sus extranjeros: Luismal Ferreiras.

El dominicano recibió una falta que fue sancionada por los árbitro, pero reaccionó ante Agustín Zuvich y golpeó con su codo en la zona del hombro del jugador aguatero que cayó al piso. Luego de la revisión de los árbitros se interpretó que correspondía la expulsión y por eso no pudo continuar en cancha, a pesar de que llevaba solo nueve minutos.

Por este codazo inaceptable, Luismal Ferreiras fue expulsado. pic.twitter.com/XRjGuTQ2Je — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 21, 2026

Según pudo confirmar Ovación al término del partido los árbitros estamparon en el formulario que "cuando restaban 7'55'' para finalizar el segundo cuarto se descalifica al jugador número 34 del equipo de Nacional por un foul descalificador que realiza un contacto con el codo que llega a destino".

El Tribunal de Penas será el que se encargará de ahora en más de determinar una sanción que en el Código Disciplinario establece que puede ser de 2 a 10 partidos, según la gravedad de la acción. En caso de que sean tres o menos, la sanción es redimible con una multa. Si es de cuatro o más deberá cumplirla en cancha.

Hasta ese momento, Ferreiras llevaba siete puntos, tres rebotes y una asistencia y pese a que Nacional se repuso a esa situación y peleó el partido hasta el cierre, fue una baja sensible para Álvaro Ponce que encontró los goles en otro de sus extranjeros —Nicholas King— y en Patricio Prieto ya que ambos finalizaron con 18 puntos cada uno.

Ferreiras venía acumulando muy buenas actuaciones con Nacional, al que defendió por la Liga Sudamericana donde aportó un doble-doble de 20 puntos y 14 rebotes ante Regatas, otro más ante Corinthians con 22 puntos y 10 rebotes y un cierre de la fase de grupos ante Jorge Guzmán con 14 unidades y siete rebotes.

Nacional, a su vez, cuenta con un cuarto extranjero en su plantel que es Andre Goudelock —que no inició la Liga Uruguaya por lesión y en su lugar jugó Yohanner Sifontes— que en caso de que Ferreiras sea suspendido y esté inactivo, puede ocupar su lugar, recordando que los partidos donde el Bolso cuente con tres innominados no cumplen para la sanción.