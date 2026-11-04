Aguada y Goes chocan en el primer clásico de la temporada de la Liga Uruguaya de Básquetbol: hora y dónde ver
Rojiverdes y Misioneros llegan al enfrentamiento en el Palacio Peñarol con el mismo récord en la tabla. El inicio de ambos en el campeonato transforma el partido en uno de pronóstico reservado.
Ha sido común en el último tiempo ver que Aguada y Goes se armen para pelear por objetivos opuestos en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), y si bien esta temporada no parece ser la excepción, se enfrentarán en el clásico con el pronóstico más reservado desde que se cruzaron en los playoffs de 2021-22.
Y si bien el Misionero sorprendió en el primer enfrentamiento de la LUB 2022-23, aquel triunfo del 25 de octubre de 2022 fue el último del de Plaza de las Misiones. Esa temporada ambos quedaron afuera en play-in, pero de ahí en más la historia fue sumamente distinta para ambos equipos.
Al torneo siguiente Aguada tocó el cielo, alzó su undécima copa y Goes se fue a la Liga de Ascenso. El rojiverde ese año agregó dos triunfos más al historial, volvió a la definición de la LUB en 2025, al igual que en 2026, cuando el Misionero retornó a primera y volvió a perder los dos choques ante su clásico rival.
Si bien los planteles y presupuestos parecían marcar la misma supremacía a favor de los de Leandro Taboada, el inicio de ambos en el torneo marcan una interrogante grande en el resultado.
Ambos llegan con el mismo récord, pero con una supremacía en el juego a favor de Goes, que arrastra tres triunfos consecutivos y contundentes ante Malvín, Nacional y Unión Atlética, donde el equipo mostró ritmo, altos porcentajes de afuera, una tripleta extranjera sólida y un Manuel Mayora que dio pasos adelante en la generación. Mientras que Aguada viene de más a menos, pese a levantar ante un rival que lo exigió poco como Atenas. Dejó dudas en el triunfo ante Unión Atlética y en la sorpresiva caída ante Larrañaga. Sacando el debut ante Nacional, Jamil Wilson comenzó el torneo con baja producción y Davaunta Thomas tampoco logró mostrar lo que dejó en Capitol en 2021.
El Palacio Peñarol volverá a ser testigo de otro capítulo de esta histórica rivalidad, pero con una incertidumbre grande como hace cuatro años no se veía. Arbitrarán Julio Dutra, Vivián García y Christian Barreiro.
Hora y dónde ver Aguada vs. Goes
El clásico se podrá ver a través de la pantalla de VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan, válido con Internet hogar mayor a los $1650.
- Daniel Lovera vuelve a la Liga Uruguaya de Básquetbol en lugar del primer entrenador cortado del torneo La tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol 26-27: tras triunfos de Defensor Sporting y Malvín La quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol se abrió con contundentes triunfos de Peñarol y Larrañaga
¿Encontraste un error?